Гід по стилю: що одягнути на пікнік чоловікам

Як одягнутися на пікнік з кожним сезоном стає все більш актуальним питанням. Розповідаємо у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ, що вдягнути на природу, щоб навіть на шашликах виглядати класно. Ми підготували практичні поради для тих, хто стежить за трендами.

Поїздка за місто на травневі свята стала традицією, майже безсмертною. Пікніки, походи, просто посиденьки на дачі – вибір обмежений тільки твоєю фантазією. Крім відпочинку ми отримуємо ще й чудову нагоду зняти діловий костюм і одягнути щось максимально зручне і невибагливе.

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Травневі пікніки – відрада для чоловіка. Ось тільки, що одягати на природу? На пікнік треба одягатися зручно і практично з одного боку, але і не занадто просто – з іншого. Поєднати ці два варіанти часом дуже непросто, але необхідно.

Що одягнути на пікнік

Тісний одяг – погана ідея

Як правило, пікніки супроводжуються рухливими іграми на відкритому повітрі. Бігати, стрибати, перекидатися в облягаючому одязі просто неможливо без занадто пікантних наслідків. Загалом, вибирай досить вільний одяг, але при цьому прослідкуй, щоб ти не виглядав смішно і безглуздо.

Джинси – хороша ідея

Важко знайти щось ще зручніше для заміської вилазки, ніж джинси. Вони міцні, зручні, добре виглядають на тобі, в них можна сміливо сідати на землю або траву і ганяти в футбол або фрісбі.

На природу варто одягати вільний одяг

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Чорний одяг – погана ідея

Розмірковуючи, чи не одягнути щось чорне, май на увазі, що одяг цього кольору робить тебе дуже гарячим, але не в хорошому сенсі цього слова. Чорний колір акумулює тепло, тому якщо ти одягнеш чорне вбрання, ти запросто можеш перегрітися, особливо якщо над вашим місцем весь день буде світити немилосердне сонце.

Шорти – зручний одяг для пікніків

Шорти – хороша ідея

Дуже зручний одяг, і не тільки для пікніків. Вони дозволять тобі дихати всім тілом, а також дадуть тобі можливість без проблем пограти у рухливі ігри.

Лук з 90-х – хороша ідея

Цієї весни на шашлики можна і потрібно вибиратися у найкращих традиціях 1990-х, тобто в спортивному костюмі і з поясною сумкою. Запорука успіху – яскравість, тому не бійся одягати сині, червоні або зелені спортивні штани. Зрештою, свята на те й свята, щоб розслабитися і дозволити собі побешкетувати. Головне – не піддатися спокусі проходити так все життя.

90-ті в моді

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