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Пийте ці напої під час застуди

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Не хворійте - фото 1
Не хворійте / marieclaire

Якщо застудилися восени, можна пити відвари з протизапальним компонентом, наприклад, чай з ромашкою, чебрецем, шавлією. Але не більше 2-3 горнят на день.

Дуже добре підходять і киселі, особливо чорничний (ця ягода має відхаркувальну властивість), журавлиний (там багато вітаміну С і антиоксидантів). До того ж кисіль огортає слизові оболонки.

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Кисіль також доволі ситний продукт. При вірусних інфекціях корисні лужні мінералки, тобто столові. Пити ж більше склянки на день лікувальної мінеральної води не варто. Там багато солей, може порушитися водно-сольовий баланс організму, а це зашкодить ниркам і роботі серця.

Для полегшення гарячкового стану корисні ягідні морси з кислуватим смаком, наприклад, з чорної смородини, журавлини. А от від міцних чаю та кави на момент сильної застуди варто відмовитися. А от какао, завдяки вмісту в какао-бобах речовини теоброміну, пригнічує кашель. Особливо це стосується болісного сухого кашлю. Тому горня какао з молоком буде дуже доречним, якщо ви застудилися. До того ж тепле молоко пом'якшує горло.

Морс - фото 360335
Морс

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Джерело: vinepair
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