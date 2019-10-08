На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пийте ці напої під час застуди
-
- 65
Якщо застудилися восени, можна пити відвари з протизапальним компонентом, наприклад, чай з ромашкою, чебрецем, шавлією. Але не більше 2-3 горнят на день.
Дуже добре підходять і киселі, особливо чорничний (ця ягода має відхаркувальну властивість), журавлиний (там багато вітаміну С і антиоксидантів). До того ж кисіль огортає слизові оболонки.
І ще: Просто змішайте кефір зі сметаною: результат вразить усіх
Кисіль також доволі ситний продукт. При вірусних інфекціях корисні лужні мінералки, тобто столові. Пити ж більше склянки на день лікувальної мінеральної води не варто. Там багато солей, може порушитися водно-сольовий баланс організму, а це зашкодить ниркам і роботі серця.
Для полегшення гарячкового стану корисні ягідні морси з кислуватим смаком, наприклад, з чорної смородини, журавлини. А от від міцних чаю та кави на момент сильної застуди варто відмовитися. А от какао, завдяки вмісту в какао-бобах речовини теоброміну, пригнічує кашель. Особливо це стосується болісного сухого кашлю. Тому горня какао з молоком буде дуже доречним, якщо ви застудилися. До того ж тепле молоко пом'якшує горло.
Читайте також: Медики рекомендують відмовитися від цього суперфуду
-
17:27Астрономи виявили у Сатурна 20 нових супутників
-
17:00Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
-
16:50Цікавий спосіб, який допоможе видалити сліди скотчу
-
16:40Українка стала найкрасивішою мамою Європи: ефектні фото
-
16:21Унікальні фотографії Джолі, зроблені Бредом Піттом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:12Любитель нічних клубів заснув в таксі і проїхав пів країни
-
16:00Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями
-
15:52Знайдене основне (і несподіване) джерело пластику в океані
-
15:35Як політкоректність впливає на секс
-
15:22Світанок: вийшов трейлер постапокаліптичного серіалу від Netflix
-
14:55Британка побилась об заклад з мамою і тепер має дивне тату
-
14:44Пийте ці напої під час застуди
-
14:30Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:12В Еквадорі продають морозиво з морської свинки
-
14:00Привітання з Днем захисника України 2019: найкращі поздоровлення
-
13:53У Карпатах сніг: рятувальники дали поради мандрівникам
-
13:41Instagram видалить вкладку, яка дозволяла стежити за діями інших користувачів
-
13:27Скільки часу щодня можна носити навушники
-
13:13У США створили електролітак з вертикальним зльотом: відео
-
12:55Читати – сексуально: цей профіль з чоловіками підкорює Instagram
-
12:42Rihanna випустить візуальну автобіографію з пікантними фото з особистого архіву
-
12:25Зорепад Драконіди в Україні: коли буде пік метеорного потоку
-
12:14Учасниця проєкту про виживання показала наслідки шоу: фото не для слабкодухих
-
17:00Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
-
14:30Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
-
10:20ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка
-
07:16Погода в Україні 8 жовтня: на сході пройдуть дощі
- 07 жовтня
-
22:24Лікарі дали важливу пораду для майбутніх татусів
-
19:23Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 сподобається усім своєю фішкою
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
-
14:32Зірки серіалу Друзі знову возз'єднались: нові фото улюблених акторів
-
10:25ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
07:14Медики розповіли, скільки ложок цукру можна додати до кави
- 06 жовтня
-
21:25Науковці з'ясували, що буде, якщо відмовитися від Facebook на тиждень
-
19:55У Google назвали найненадійніші моделі смартфонів
-
17:45Дівчина тижня: гаряча українка Тетяна Кодзаєва, яка стала найвпливовішою у світі блогеркою
-
16:00Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
15:14Ці країни несподівано стали популярними у 2019 році
-
12:13Зарядка на ніч та інші найпопулярніші міфи про смартфони
-
08:15Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі
- 05 жовтня
-
21:22Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
-
19:15Як виглядає Геля без Сердючки: фото
-
16:21Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото
-
12:28Які фрази у жодному випадку не можна казати знакам Зодіаку
-
08:15Погода в Україні 5-6 жовтня: зима близько
- 04 жовтня
-
22:505 поширених помилок, яких допускають чоловіки під час сексу
-
20:4510 звичок іспанців, які роблять їх щасливими
-
18:30Red Dead Redemption 2 з'явиться на ПК: стала відома дата виходу