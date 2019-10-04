Просто змішайте кефір зі сметаною: результат вразить усіх

У холодильнику є залишки кефіру й сметани? Не поспішайте їх викидати.

Інгредієнти:

500 г сметани

500 мл кефіру

1 ч. л. солі

2 огірки

трохи кропу

чорний перець

2 зубчики часнику

2 ст. л. оливкової олії

Як приготувати смаколик зі сметани і кефіру:

З'єднайте сметану і кефір, додайте сіль і все ретельно перемішайте. Вилийте суміш у складену в декілька шарів марлю, зав'яжіть. Підвісьте над тарілкою на 1-2 години, щоб дати рідині стекти.

Перемістіть суміш у друшляк, встановлений у тарілці, зверху поставте прес. Залиште в холодильнику на 1-2 дні. Натріть огірки на тертці і ретельно відіжміть всю рідину. Додайте до отриманого сиру разом з кропом, перцем, часником і оливковою олією. Ретельно перемішайте. Використовуйте як намазку для хліба!

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