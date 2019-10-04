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Просто змішайте кефір зі сметаною: результат вразить усіх

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Смачний рецепт - фото 1
Смачний рецепт / vannadecor

У холодильнику є залишки кефіру й сметани? Не поспішайте їх викидати.

Інгредієнти:

  • 500 г сметани
  • 500 мл кефіру
  • 1 ч. л. солі
  • 2 огірки
  • трохи кропу
  • чорний перець
  • 2 зубчики часнику
  • 2 ст. л. оливкової олії

Як приготувати смаколик зі сметани і кефіру:

З'єднайте сметану і кефір, додайте сіль і все ретельно перемішайте. Вилийте суміш у складену в декілька шарів марлю, зав'яжіть. Підвісьте над тарілкою на 1-2 години, щоб дати рідині стекти.

Перемістіть суміш у друшляк, встановлений у тарілці, зверху поставте прес. Залиште в холодильнику на 1-2 дні. Натріть огірки на тертці і ретельно відіжміть всю рідину. Додайте до отриманого сиру разом з кропом, перцем, часником і оливковою олією. Ретельно перемішайте. Використовуйте як намазку для хліба!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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