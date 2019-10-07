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Медики рекомендують відмовитися від цього суперфуду
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Науково доведено, що насіння чіа сприяє втраті зайвої ваги. Однак варто пам'ятати, що далеко не всім цей суперфуд принесе користь. Є низка випадків, в яких варто відмовитися від насіння.
Кому та чому не варто їсти насіння чіа?
У першу чергу, вживати насіння чіа з обережністю слід тим, у кого є якісь проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту. Цей продукт може викликати підвищене газоутворення та здуття кишківника. Такий побічний ефект загрожує не всім, але ті, хто спочатку схильний до подібних явищ, повинні вживати насіння чіа з обережністю, або зовсім від них відмовитися.
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Насіння чіа можуть викликати алергічні реакції, що виражаються також у порушенні травлення, шкірних висипаннях і проблемах дихання. Особливо обережними треба бути тим, у кого є алергія на кунжутне або гірчичне насіння. Це не означає, що необхідно повністю відмовитися від вживання насіння чіа! Просто необхідно починати його вживання з маленьких порцій, щоб простежити реакцію організму на включення їх у раціон.
У деяких людей негативну реакцію можуть викликати саме корисні властивості чіа. Вживання насіння сприяє нормалізації тиску, зменшує в'язкість крові, перешкоджає утворенню тромбів. Тому людям, що страждають зниженим тиском, особливо діастолічним, необхідно дотримуватися обережності. Не слід також вживати насіння чіа одночасно з препаратами, що знижують тиск і розріджують кров. Однак, якщо ці препарати не дуже сильні, то слід порадитися з лікарем і простежити за реакцією організму – не виключено, що при вживанні насіння чіа від медикаментозних засобів можна буде відмовитися, що дасть додаткове розвантаження організму.
Однозначно від вживання насіння чіа слід відмовитися під час гострого періоду будь-якого захворювання, особливо пов'язаного з неполадками в шлунково-кишковому тракті. В такий час включення дуже корисного продукту в раціон може спровокувати лише погіршення стану хворого.
Також не варто експериментувати жінкам, котрі чекають дитину, і годуючим матерям – досліджень з цією категорією споживачів ще не проводилося, а тому не варто ризикувати. У зв'язку з тим що оболонка у насіння досить жорстка, не слід їсти їх і в період лікування зубів, при захворюваннях ясен і слизової оболонки рота.
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