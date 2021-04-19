Підземна залізниця: вийшов розширений трейлер мінісеріалу

Стрім-сервіс Amazon Prime Video опублікував новий трейлер захопливого мінісеріалу Підземна залізниця. Дивимося разом!

Всі десять серій Підземної залізниці поставив лауреат Оскара Баррі Дженкінс (Місячне сяйво). Трейлер серіалу з'явився у ютубі.

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Проєкт заснований на однойменній книзі володаря Пулітцерівської премії Колсона Вайтхеда. Сюжет розгортається в середині XIX століття в Джорджії. Головна героїня, рабиня Кора зважується на втечу. Вона дізнається про підземну залізницю, що веде до свободи, але її слідами уже йде безжалісний мисливець за швидкими рабами.

Ролі в серіалі виконали Тусе Мбеду, Джоел Едгертон, Вілл Поултер, Лілі Рейб і Пітер Муллан. Серед продюсерів "Залізниці" – студія Plan B і її засновник Бред Пітт. Прем'єра всіх серій відбудеться 14 травня.

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