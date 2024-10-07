Підняття зарплати: кількість вакансій в Україні зростає, а працівників не вистачає

Національний банк в своєму макроекономічному та монетарному огляді в жовтні 2024-го вчергове вказав на складну ситуацію на ринку праці. Кількість нових вакансій в порівнянні з минулим роком продовжує зростати.

Хоча падіння кількості нових резюме припинилось та спостерігається значний дефіцит працівників. Про це йдеться в опублікованому огляді НБУ.

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Згідно з опитуванням ІЕД, оцінки складності пошуку працівників стабілізувалися на високому рівні. За опитуванням Advanter, у середньому штати компаній у серпні були укомплектовані на 71%, причому ситуація не поліпшувалася (74% у травні 2024 року).

Брак робочої сили зумовлює високі темпи зростання номінальних зарплат, водночас через вищу інфляцію зростання реальних зарплат сповільнилося.

Так, згідно з опитуванням Advanter, результати якого наводять у звіті НБУ, лише 0,6% опитаних роботодавців мають більшу кількість працівників, ніж їм потрібно. Ще 24,6% мають укомплектовані штати (скорочення не планують на відміну від першої, найменшої категорії).

20,7% – мають повний штат, але шукають робітників;

30,8% – мають дефіцит працівників;

13,2% – мають значний дефіцит працівників (до половини місць - вакантна);

10,1% – мають критичний дефіцит,

до 60% місць – вакантні.

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