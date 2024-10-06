У Британії грабіжник проник до будинку, виправ білизну та навіть приготував їжу жертві

Жінка виявила, що в її будинок вдерся грабіжник. Чоловік розвісив її білизну, прибрав покупки і приготував їжу на її плиті.

36-річний Даміан Войнілович був ув'язнений на 22 місяці в Королівському суді Кардіффа в четвер за скоєння незвичайної крадіжки зі зломом в Монмутширі 16 липня. Про це розповідає видання BBC.

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Жінка розповіла, що вона була занадто налякана, щоб залишатися у власному будинку після повернення з роботи, коли побачила, що речі в саду були переставлені, а її сміттєвий бак спустошений.

Грабіжник залишив їй записку зі словами "Не хвилюйся, будь щаслива, їж і шкрябай". Суд також дізнався, що годівниці для птахів були наповнені, а горщики з рослинами переставлені.

Усередині будинку з упаковки було витягнуто пару взуття, яку помістили у сміттєвий бак. Прокурор Еліс Сайкс заявила, що їжа була приготована з продуктів з шафи жінки. Покупки були витягнуті з сумки і поміщені в холодильник, який був переставлений.

Кухонне приладдя було поміщено у відро для сміття, а на його місце викладено нове з господарської сумки. На зубних щітках були замінені насадки, на стелаж була поставлена порожня пляшка вина, яку випили, а підлога була вимита шваброю і відром, які залишилися без нагляду.

Потерпіла також побачила, що пляшка червоного вина була залишена поруч зі склянкою та відкривачкою, а на столі у вітальні стояла миска з цукерками.

Вона поговорила зі своєю сусідкою, яка розповіла, що бачила, як хтось бовтався, перучи речі. В особистій заяві потерпіла розповіла: "Два тижні після злочину, поки його не спіймали, я жила в стані підвищеної тривоги, якої ніколи раніше не відчувала".

Я думала, чи це був хтось, хто мене знає, чи не перетвориться це на переслідування, чи знає він, що я живу сама, і чи не була я мішенню. Я була надто налякана, щоб залишатися у власному будинку, і зупинилася у подруги,

– наголосила жінка.

Друге пограбування

Друге пограбування сталося в іншому будинку 29 липня, коли власник будинку отримав на свій телефон сигнал з камери відеоспостереження, на якому було видно, що Войнілович йде по його під'їзній доріжці.

Обвинувачений пішов у душ у літньому будинку, щоб помитися і почистити свій одяг. Їжа та напої також були спожиті, а гідромасажна ванна залишилася брудною.

Потерпілий попросив свого зятя зайти до будинку, а обвинувачений виглядав п'яним і тримав у руках склянку.

Його попросили піти, і він пішов, але згодом грабіжник був заарештований. Його ДНК було знайдено на відбитках пальців з першого помешкання, яке він обікрав.

Власник будинку сказав, що відчув себе "хворим, наляканим і непотрібним", коли дізнався про пограбування.

Табіта Вокер, яка захищає Войніловича, сказала, що її клієнт був бездомним на момент скоєння злочинів і переживав ряд труднощів. Вона сказала, що він перепросив перед потерпілими і за шкоду, яку він їм заподіяв.

Виносячи вирок, суддя Крістіан Джоветт сказав: "Це було значне вторгнення в їхні будинки".

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Войнілович, який не має постійного місця проживання, визнав себе винним за двома пунктами обвинувачення у крадіжці зі зломом.

Суд зазначив, що він має чотири судимості, в тому числі за напади, порушення громадського порядку і відмову від здачі в полон.