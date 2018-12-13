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Підніміться сходами! Ваші відчуття вкажуть на стан здоров'я
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Учені провели дослідження за участю 12 000 пацієнтів, які страждають від ішемічної хвороби серця. Праця велася протягом п'яти років. За цей час науковці з'ясували, що ті люди, які протистояли захворюванню, знизили ризик смерті втричі.
Вони відзначили, що визначити ризик захворюваності може допомогти підйом сходами.
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Співробітники університетської лікарні Корунья запропонували учасникам експерименту ходити або повільно бігати по спеціальній доріжці, регулярно збільшуючи швидкість і інтенсивність. Вчені помітили, що тих, хто має хороші функціональні можливості, зменшили ризики розвитку захворювань і смерті.
Результати праці додатково довели користь вправ і їх необхідності для здоров'я і довголіття. Доктор Петейро підкреслив, що крім зниження ваги, активність позитивно впливає на тиск і стан ліпідів, захищає від запалень і зміцнює імунітет, здатний відповідати навіть на пухлини.
Як і передбачалося, частина експерименту з вивченням луна-зображень виділила людей, які схильні до ризику смерті від проблем з серцем і судинами. Вчені відзначили, що пацієнтам не треба проходити будь-які важкі і дорогі тести, щоб перевірити рівень фізпідготовки, адже є дешевий спосіб перевірки: 4 прольоти сходів.
Дослідники говорять, що якщо людина може швидко піднятися на 3-й або 4-й поверх, не зупиняючись, це означає, що треба збільшити кількість вправ, щоб уникнути ризику смертності. Лікарі-кардіологи радять приділяти щонайменше 2,5 години на тиждень помірним аеробним навантаженням і ще 1,5 години енергійній активності або комбінації двох видів занять.
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