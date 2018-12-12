Ці продукти допоможуть знизити рівень глюкози в крові

Наукові фахівці з Канади зробили висновок про те, що заміна крохмалевмісних гарнірів сочевицею ефективно сприяє зниженню рівня глюкози в крові. Таким чином, стверджують експерти, можна домогтися 20-відсоткового зниження рівня цукру в крові.

Тому фахівці рекомендують замінити картоплю та рис у своїх тарілках саме на бобові. З таким закликом звернулися до людей з проблемою діабету та переддіабету співробітники Департаменту охорони здоров'я та науки про харчування і Департаменту сільського господарства і агропромисловості Канади Еллісон Дункан і Ден Рамдат.

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За їхніми словами, регулярне вживання картоплі та рису сучасними людьми є значним для того, щоб таке харчування можна було вважати здоровим. У половині випадків крохмалевмісні гарніри мають бути замінені на інші, адже у великій кількості вони сприяють розвитку толерантності до інсуліну, з чим пов'язаний підвищений вміст глюкози у крові. Все це є передумовами до розвитку метаболічного синдрому, ожиріння та діабету.

Додайте до свого раціону бобові

Як гарнір експерти наполегливо рекомендують віддати перевагу бобовим і зокрема сочевиці. Заміна половини порції рису сочевицею дозволяє знизити рівень глюкози в крові на 20 відсотків, замість картоплі – на 30, стверджують фахівці.

"Бобові можуть зменшувати хронічні захворювання, пов'язані з неправильним рівнем глюкози", – додали вчені.

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