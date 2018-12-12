Науковці з'ясували, скільки триває ефект від тренування

Учені з медичного центру Університету Техасу виявили, що ефект від тренування може накопичуватися та зберігатися протягом двох днів.

Дослідження, які проводились на лабораторних мишах, показали, що після тренування обмін речовин активний протягом 48 годин.

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Учені аналізували вплив вправ на апетит і на швидкість спалювання калорій. Як з'ясувалося, навіть одне тренування посилює мозкову активність та призводить до зниження апетиту протягом 6 годин і більш швидкому спалюванню калорій (це при 20-хвилинному тренуванні).

Результати дослідження дають зрозуміти, що ефект від тренування зростає, якщо ваше заняття займає більше часу. Науковці зробили висновок, що для зміни активності нейронів людина не потребує у щоденному відвідуванні спортзалу. Достатньо навантажень середньої інтенсивності раз на три дні, і тоді користь й ефект від тренування буде тривати близько двох днів.

Насправді, багато комплексів вправ передбачають, що є дні активних тренувань, і є "дні відпочинку", адже тільки так м'язи мають можливість відновитися після навантажень.

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