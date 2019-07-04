Піца домашня: рецепти, як смачно і правильно приготувати піцу

Прості та апетитні рецепти домашньої піци, яку ви зможете зробити вже сьогодні. Як правильно приготувати піцу в домашніх умовах – читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Рецепт тіста для домашньої піци

Продукти:

Тепла вода – 1 ст.

Яйце куряче – 1 шт.

Дріжджі сухі – 1 ч.л.

Сіль – 1/2 ч.л.

Цукор – 1 ст.л.

Олія – ​1 ст.л.

Борошно – 2-3 склянки

Кетчуп – 3 ст.л.

Майонез – 3 ст.л.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Помідор свіжий – 1 шт.

Перець солодкий – 1 шт.

Ковбаса копчена – 150-200 г

Сир твердий – 300 г

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Проста домашня піца / De'Longhi

Як приготувати:

Наливаємо теплу воду в глибокий посуд, вбиваємо туди яйце, гарненько розмішуємо і додаємо сухі дріжджі. Даємо їм постояти хвилин 5-10. Додаємо сіль, цукор і рослинну олію. Збиваємо до однорідної маси і поступово всипаємо борошно. Вимішуємо не дуже круте тісто, так, щоб воно тільки до рук не липнуло. Кладемо тісто в пакет і в холодильник на 2 години.

Тим часом готуємо начинку. Нарізаємо цибулю півкільцями, помідор кільцями, ковбаску соломкою, перчик. Змішуємо кетчуп і майонез. Через 2 години дістаємо тісто і викладаємо його на попередньо змащений і розігрітий лист. Тісто виходить дуже пластичним, його не потрібно розгортати. Слід змастити тісто соусом з кетчупу з майонезом, викласти приготовану заздалегідь начинку і засипати тертим сиром. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Простий рецепт піци на сковорідці за 10 хвилин

Продукти:

Яйця – 3 шт.

Майонез – 5 ст. л.

Борошно – 5 ст. л.

Сіль за смаком

Ковбаса за смаком

Сир за смаком

Помідор за смаком

Огірки солоні за смаком

Цибуля (ріпчаста) – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Кетчуп за смаком

Піца на сковороді за 10 хвилин / Wayfair

Рецепт приготування:

Готуємо рідке тісто для піци. Для цього потрібно за допомогою вінчика добре перемішати яйця, майонез і борошно. Отриману суміш трохи підсолити. Рідке тісто вилийте в сковороду, в якій буде готуватися піца. Додайте туди кетчуп і акуратно розподіліть його по поверхні тіста.

Підготовлені овочі та ковбасу наріжте невеликими шматочками або кружальцями (кому як подобається) і в довільному порядку розкладіть їх на тісто. Зверху, не економлячи, присипте все тертим сиром. Поставте сковороду з "ледачою" піцою на повільний вогонь і накрийте кришкою. Випікається піца на сковороді близько 10 хвилин (перевіряйте готовність тіста зубочисткою).

Рецепти начинок до піци: з баклажанами

Продукти:

Тісто для піци – 1 порція

Оливкова олія – ​2 ст. л.

Кетчуп – 2 ст. л.

Орегано – 1/2 ч. л.

Помідори – 1 шт.

Ріпчаста цибуля – 1/2 шт.

Баклажани – 1 шт.

Базилік – 4 листочки

Тертий сир – 100 г

Піца з баклажанами / Taste

Як готувати:

Тісто для піци розкачати в круглий пласт. Деко перевернути, посипати борошном, перекласти пласт тіста. Змішати в мисці оливкову олію, кетчуп і орегано. Змастити тісто масою, залишивши краї не змазаними. Помідор дрібно нарізати і викласти на тісто. Ріпчасту цибулю дрібно нарізати і викласти на помідори. Баклажан очистити, нарізати дрібними кубиками і покласти на піцу. Базилік дрібно нарізати і посипати ним піцу, овочі за бажанням можна трохи присолити.

Посипати піцу тертим сиром. Поставити деко в розігріту на максимум духовку. Запікати близько 5 хвилин.

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Піца з морепродуктами

Продукти:

Тісто для піци

Свіжі морські молюски – 225 г

Нарізана велика цибулина – 1 шт.

Свіжі мідії – 450 г

2 нарубаних зубчики часнику

Біле вино – 100 мл

Сухий майоран – 5 г (1 ч. л.)

Сіль і мелений чорний перець за смаком

Томатний соус за смаком

Пармезан – 60 г (4 cт. л.)

Піца з морепродуктами / Taste

Рецепт приготування:

Ретельно вимити щіткою молюски та мідії. Помістити їх в каструлю, залити вином і поставити на сильний вогонь, часто струшуючи каструлю, поки всі раковини не розкриються. Відставити в сторону, щоб вміст охолов. Вийняти остиглі молюски з раковин. Злити рідину.

На присипаній борошном дошці розкачати тісто у великий круглий коржик. Викласти на деко. Вилити томатний соус на середину піци і розподілити по всій поверхні за допомогою зворотного боку ложки. Розкласти зверху цибулю, а на нього молюски. Посипати зверху часником, майораном, сіллю і перцем, а потім пармезаном.

Випікати в розігрітій до 220 градусів духовці приблизно 15-25 хвилин залежно від товщини тіста.

Піца по-гавайськи

Продукти:

Тісто для піци

М'ясо курячих грудок – 200 г

Ананас консервований – 1 банка

Сир твердий тертий – 4 ст. л.

Майонез – 1/2 склянки

перець чорний мелений, сіль за смаком

Піца по-гавайськи / ici.radio-canada.ca

Як готувати:

Філе курки наріжте уздовж на скибочки товщиною близько 2 см, злегка відбийте, посоліть, поперчіть. На змащене олією деко викладіть основу для піци, змастіть її томатним соусом, потім розкладіть шматочки курки, змастіть їх майонезом, зверху покладіть шматочки ананаса, потім посипте тертим сиром. Запікайте в духовці при 200°С 20-30 хвилин.

Піца "Чотири океани"

Продукти:

Тісто для піци – 150 г

Томатний соус – 90 г

Сир моцарела для піци –80 г

Міні-кальмари – 50 г

Червоний болгарський перець – 40 г

Кижуч (срібний лосось) – 50 г

Шпинат – 20 г

Креветки – 50 г

Песто – 20 г

Мідії – 50 г

Томати – 40 г

Піца "Чотири океани" / Alabama Gulf Seafood

Як приготувати вдома:

Тісто для піци розгортаємо в дуже тонкий пласт, рясно змащуємо його томатним соусом, рівномірно посипаємо тертим сиром. Болгарський перець нарізаємо соломкою, помідори і кижуч на дрібні кубики. Візуально поділяємо піцу на чотири частини і викладаємо на кожну частину свою начинку: кальмари і перець, потім кижуч, мідії та креветки.

Запікаємо піцу в духовці при 225 градусах 15 хвилин. Готову піцу дістаємо з духовки. На сегмент з кижуча додаємо свіже листя шпинату, сегмент з креветками прикрашаємо соусом песто, на сегмент з мідіями викладаємо кубики свіжого помідора і тонко нарізаний шпинат або будь-яку іншу зелень. Bon Appétit!

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