Арсен Мірзоян – Незнайомці: дивіться новий космічний кліп

Український співак Арсен Мірзоян презентував неймовірний кліп на пісню "Незнайомці", через який схуднув від стресу. Дивіться справді космічне відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Арсен Мірзоян обожнює дивувати шанувальників незвичайними відеороботами, тож і кліп на трек "Незнайомці" з альбому "Інгредієнт" не став винятком із правил.

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Музикант ще влітку займався зйомками і сам зізнавався, що вони були ледь не найважчими за його життя. Він провів близько 10 годин на вугільному сховищі у скафандрі. І хоч на знімальному майданчику працювали пожежники з охолоджувальним душем, однак навіть фотографу не вдалось уникнути теплового удару. А все для того, щоб створити ефект перебування на іншій планеті. І в команди це справді вийшло!

Дивіться онлайн кліп Арсен Мірзоян – Незнайомці:

Текст пісні Арсен Мірзоян – Незнайомці:

Випий зі мною хоч кави

День починати з нуля

І я не знаю як тобі сказати

Ти небо, я твоя земля

А хочеш я буду лагідним сонцем

Посеред люди сором згорить

А хочеш без світла як незнайомці

І далі нехай болить

Досі в полоні і вільний

І зупиняється час

Серед вагань божевілля

Ти ліки - отрута мені водночас

А хочеш я буду лагідним сонцем

Посеред люди сором згорить

А хочеш без світла як незнайомці

І далі нехай болить

А хочеш я буду лагідним сонцем

Посеред люди сором згорить

А хочеш без світла як незнайомці

І далі нехай болить

Випий зі мною хоч кави

День починати з нуля

І я не знаю як тобі сказати

Ти небо я твоя земля

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