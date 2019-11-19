Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Перші ластівки

Музика серіалу Перші ластівки: слухати онлайн усі саундтреки і пісні

  • 18
Прем'єра серіалу Перші ластівки - фото 1
Прем'єра серіалу Перші ластівки

Серіал "Перші ластівки" вражає глядачів потужним сюжетом та крутою акторською роботою. При цьому українцям сподобався не лише сенс стрічки, а й музика. Пропонуємо послухати головні саундтреки та пісні із серіалу!

Український серіал "Перші ластівки" розповідає про реалії життя підлітків та їхні стосунки з дорослими. У молодіжному трилері порушені важливі теми депресії, суїциду, самотності, а також ЛГБТ, булінгу в школі та проблем батьків-дітей.

Тут більше: Дивитись онлайн 1 серію Перших ластівок

Драматичної атмосфери серіалу надає не тільки сюжет та гра акторів, а й музика. Вона підкреслює важливі моменти та зростаючу напругу. Головний саундтрек "Перших ластівок" – пісня "Герой" української співачки Dakooka (справжнє ім'я Катерина Єременко).

Слухати онлайн саундтрек серіалу "Перші ластівки":

Текст і слова пісні Dakooka – Герой

Я-а-а просыпаюсь
Стою на коленях я
Не своя совсем
Я-а-а замерзаю
И губы кусаю я
Вот он, плен
Я остаюсь
Ну конечно же вечером я
Остаюсь
Я-а-а остываю
И определенно я устаю

Когда мне больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие – слово
Ты не полезешь в бой
Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие – слово
Ты не полезешь в бой

Будь с любою
Будь с любою
Будь с любою
Будь с любою
Будь с любой
Будь с любою
Будь с любой

Я-а-а просыпаюсь
Стою на коленях я
Не своя совсем
Я-а-а замерзаю
И губы кусая
Вот он, плен
Я остаюсь
Ну конечно же вечером я
Остаюсь
Я остываю
И определенно я устаю

Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие – слово
Ты не полезешь в бой
Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие – слово
Ты не полезешь в бой
Больно было…

Музика і пісні з серіалу "Перші ластівки"

У стрічці звучать також інші треки Dakooka. "Я не знав, кого взяти композитором, які треки купити і, чесно кажучи, Dakooka – це перша людина, яка потрапила в команду. Вона жодного разу не була в нас на знімальному майданчику, тому що їй варто було просто прочитати сценарій, щоб погодитися на співпрацю! Я зацікавився її музикою близько року тому. Почув пісню "Герой" і зрозумів, що це та музика, яка потрібна серіалу. Її творчість мені дуже сподобалася. Я просто зайшов у Facebook і написав їй, показав сценарій. Ми зустрілися й почали працювати. Музика Dakooka використовується і в серіалі, і у промокампанії. Я б назвав цю співачку Земфірою", – розповів продюсер серіалу Євген Тунік.

Dakooka – Не дорікай

Dakooka – Люби меня

Dakooka – Море

Читайте також: Які актори зіграли головні ролі в серіалі Перші ластівки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали
  • 15 листопада, 19:00
  • 19576
Незабутній відпочинок: куди краще поїхати у листопаді
  • 16 листопада, 16:21
  • 1314
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1892497
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз