Музика серіалу Перші ластівки: слухати онлайн усі саундтреки і пісні

Серіал "Перші ластівки" вражає глядачів потужним сюжетом та крутою акторською роботою. При цьому українцям сподобався не лише сенс стрічки, а й музика. Пропонуємо послухати головні саундтреки та пісні із серіалу!

Український серіал "Перші ластівки" розповідає про реалії життя підлітків та їхні стосунки з дорослими. У молодіжному трилері порушені важливі теми депресії, суїциду, самотності, а також ЛГБТ, булінгу в школі та проблем батьків-дітей.

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Драматичної атмосфери серіалу надає не тільки сюжет та гра акторів, а й музика. Вона підкреслює важливі моменти та зростаючу напругу. Головний саундтрек "Перших ластівок" – пісня "Герой" української співачки Dakooka (справжнє ім'я Катерина Єременко).

Слухати онлайн саундтрек серіалу "Перші ластівки":

Текст і слова пісні Dakooka – Герой

Я-а-а просыпаюсь

Стою на коленях я

Не своя совсем

Я-а-а замерзаю

И губы кусаю я

Вот он, плен

Я остаюсь

Ну конечно же вечером я

Остаюсь

Я-а-а остываю

И определенно я устаю

Когда мне больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие – слово

Ты не полезешь в бой

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие – слово

Ты не полезешь в бой

Будь с любою

Будь с любою

Будь с любою

Будь с любою

Будь с любой

Будь с любою

Будь с любой

Я-а-а просыпаюсь

Стою на коленях я

Не своя совсем

Я-а-а замерзаю

И губы кусая

Вот он, плен

Я остаюсь

Ну конечно же вечером я

Остаюсь

Я остываю

И определенно я устаю

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие – слово

Ты не полезешь в бой

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие – слово

Ты не полезешь в бой

Больно было…

Музика і пісні з серіалу "Перші ластівки"

У стрічці звучать також інші треки Dakooka. "Я не знав, кого взяти композитором, які треки купити і, чесно кажучи, Dakooka – це перша людина, яка потрапила в команду. Вона жодного разу не була в нас на знімальному майданчику, тому що їй варто було просто прочитати сценарій, щоб погодитися на співпрацю! Я зацікавився її музикою близько року тому. Почув пісню "Герой" і зрозумів, що це та музика, яка потрібна серіалу. Її творчість мені дуже сподобалася. Я просто зайшов у Facebook і написав їй, показав сценарій. Ми зустрілися й почали працювати. Музика Dakooka використовується і в серіалі, і у промокампанії. Я б назвав цю співачку Земфірою", – розповів продюсер серіалу Євген Тунік.

Dakooka – Не дорікай

Dakooka – Люби меня

Dakooka – Море

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