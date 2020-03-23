Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Перукарка зробила укладку клієнтці, дотримуючись дистанції: курйозне відео

  • 30
Перукарка зробила укладку клієнтці, дотримуючись дистанції: курйозне відео - фото 1

Перукарка бразильського міста Блуменау вирішила і клієнтку не втратити, і дотримати дистанцію за рекомендаціями медиків, щоб не заразитися коронавірусом. Відповідне відео з'явилося в YouTube.

На кадрах видно, як майстер намагається триматися від відвідувачки перукарні на відстані у півтора метра. Обидві жінки – в медичних масках. При цьому стилістка в руках тримає дві палиці, до яких прикріплені гребінець і фен.

І ще: Covidiot: з'явилося образливе слово для панікерів через коронавірус

Судячи з відео, перукарка вже пристосувалася робити зачіски таким незвичайним способом.

"Моя дружина дотримується дистанції у 1,5 метра, щоб уникнути коронавірусу", – написав автор ролика. У коментарях одні користувачі похвалили за кмітливість перукарку, інші посміялися, а треті вважають її дії дурними.

Читайте також: З'явився сайт знайомств для власників і любителів великих пенісів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської
  • 19 березня, 12:00
  • 23294
Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
  • 17 березня, 18:41
  • 2304
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2181597
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл