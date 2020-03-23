Перукарка зробила укладку клієнтці, дотримуючись дистанції: курйозне відео

Перукарка бразильського міста Блуменау вирішила і клієнтку не втратити, і дотримати дистанцію за рекомендаціями медиків, щоб не заразитися коронавірусом. Відповідне відео з'явилося в YouTube.

На кадрах видно, як майстер намагається триматися від відвідувачки перукарні на відстані у півтора метра. Обидві жінки – в медичних масках. При цьому стилістка в руках тримає дві палиці, до яких прикріплені гребінець і фен.

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Судячи з відео, перукарка вже пристосувалася робити зачіски таким незвичайним способом.

"Моя дружина дотримується дистанції у 1,5 метра, щоб уникнути коронавірусу", – написав автор ролика. У коментарях одні користувачі похвалили за кмітливість перукарку, інші посміялися, а треті вважають її дії дурними.

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