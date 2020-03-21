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З'явився сайт знайомств для власників і любителів великих пенісів

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З'явився сайт знайомств для власників і любителів великих пенісів - фото 1

Розробник Девід Міннс створив сайт знайомств Big One – там можуть спілкуватися власники і любителі великих пенісів. Минулого тижня ця ж людина запустила аналогічний проєкт для людей з маленькими пенісами.

Передбачається, що на новому сайті будуть реєструватися ті, чий пеніс понад 14 сантиметрів в ерегованому стані. "Буде цікаво подивитися, який з сайтів до кінця року стане популярнішим", – каже автор.

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З'явився сайт знайомств для власників і любителів великих пенісів - фото 393460

"Big One ми вирішили зробити після успішного запуску першого сайту. Ми отримали купу відгуків і прохань від людей, які стверджують, що їм важко знайти партнера, попри свої значні розміри", – розповідає Міннс.

На Big One заборонені вульгарні фотографії, як і в попередньому проєкт. Користувачі повинні довіряти один одному і не доводити, що мають право перебувати на сайті.

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Джерело: metro
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