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Перший туристичний політ Crew Dragon до МКС перенесли: відома нова дата

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Перший туристичний політ Crew Dragon до МКС перенесли: відома нова дата - фото 1

Перший туристичний політ корабля Crew Dragon (SpaceX) до Міжнародної космічної станції у 2022 році перенесли на місяць. Запуск буде відбуватися згідно з програмою американської компанії Axiom.

Як розповів космічний аналітик Джефф Фуст у Twitter, про перенесення повідомив заступник голови NASA із розробок систем космічних досліджень Джеймс Фрі.

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"Джеймс Фрі з NASA повідомив про запуски та інші космічні операції. Дата 31 березня для місії Ax-1 для мене стала новиною, раніше старт був запланований на 28 лютого", – зазначив Фуст.

Так, раніше повідомлялося, що запуск Crew Dragon з туристами в рамках місії Axiom-1 має відбутися 28 лютого 2022 року. До складу екіпажу увійдуть колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський бізнесмен Ларрі Коннор, який буде пілотом, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе. Вартість 8-денного відвідування МКС оцінюється у 55 мільйонів доларів.

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