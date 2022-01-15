Астронавт показав, як виглядає найвища вершина земної кулі з космосу

Астронавт NASA Марк Ванде Хей зробив приголомшливий знімок гори Еверест. Від одного погляду на фото просто перехоплює дух!

Найвища гора нашої планети височить над поверхнею майже 9 км, тому з Землі її неможливо помітити. Але з орбіти все виглядає інакше, пише dailymail.

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"Чи зможете ви знайти гору Еверест на цій фотографії?", – підписав фото астронавт. Багато користувачів поділилися своїми припущеннями у коментарях до зображення, але знайшлося чимало тих, хто навіть не спробував дати відповідь, тому що завдання виявилося майже неможливим.

Гора Еверест простягається через кордони Китаю та Непалу. На зображенні, яким поділився Ванде Хей, видно масивні Гімалаї, вкриті снігом і переплетені з ландшафтом.

Ванде Хей прибув на МКС у квітні разом з двома російськими космонавтами Олегом Новицьким та Петром Дубровом. Тріо стартувало експедицію на борту ракети "Союз МС-18" 9 квітня 2021 року.

Еверест

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