Ілон Маск розповів, коли відправить людей на Марс

У своєму недавньому інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману глава компанії SpaceX Ілон Маск розповів про перспективи висадки людини на Марс. Тож ми нарешті можемо приблизно припустити, коли мільярдер планує заселити "Червону планету".

Ілон Маск зазначив, що багато залежить від темпів розвитку індустрії. Ба більше, він зсунув раніше обіцяні терміни колонізації "Червоної планети" у своєму новому прогнозі, пише The Hill.

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За словами Маска, компанії знадобиться у найкращому разі близько п'яти років, щоб відправити людей на Марс. Якщо ж обставини будуть складатися не на користь SpaceX, то реалізація такої програми вимагатиме вдвічі більше часу – до десяти років.

Основне у цьому питанні – інженерія ракетної техніки. На сьогодні Starship – це найскладніша і найпросунутіша ракета з будь-коли створених. Ми працюємо над оптимізацією корабля для мінімізації витрат на тонну вантажу при доставці на орбіту, і, зрештою, на Марс, – зазначив Ілон Маск.

Раніше бізнесмен був оптимістичніший у своїх прогнозах і припускав, що перший екіпаж космонавтів висадиться на сусідній планеті до 2030 року. У планах американської компанії – будівництво тисячі кораблів SpaceX та відправлення на Марс мільйона людей для створення нової колонії.

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