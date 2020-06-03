Перший ступінь Falcon 9 повернувся на плавучу платформу: фото

Плавуча платформа Of Course I Still Love You, на яку в океані приземлилася перший ступінь ракетоносія Falcon 9, успішно повернулася на мис Канаверал у Флориді, де розташований Космічний центр імені Кеннеді.

У SpaceX показали фотографії, на яких зафіксовано момент приземлення ракети на плавучу платформу, а також процес її транспортування.

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"Після запуску на орбіту астронавтів Боба Бенкена і Дугласа Херлі на кораблі Crew Dragon, ракети Falcon 9 приземлилася на борту платформи і повернулися в порт на мисі Канаверал", – наголошується в повідомленні.

Ракета Falcon 30 травня доставила корабель Crew Dragon з двома астронавтами на орбіту Землі і успішно через 10 хвилин після цього вона приземлилася на платформу SpaceX в Атлантичному океані. Вперше астронавтів на Міжнародну космічну станцію доставила приватна компанія.

After launching @AstroBehnken and @Astro_Doug to orbit on Crew Dragon, Falcon 9 landed on the Of Course I Still Love You droneship and returned to Port Canaveral pic.twitter.com/ACov1BhgXY — SpaceX (@SpaceX) June 2, 2020

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