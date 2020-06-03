Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на плавучу платформу: фото

  • 39
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на плавучу платформу: фото - фото 1

Плавуча платформа Of Course I Still Love You, на яку в океані приземлилася перший ступінь ракетоносія Falcon 9, успішно повернулася на мис Канаверал у Флориді, де розташований Космічний центр імені Кеннеді.

У SpaceX показали фотографії, на яких зафіксовано момент приземлення ракети на плавучу платформу, а також процес її транспортування.

Це цікаво: Стало відомо, під яку музику астронавти SpaceX відправилися у космос

"Після запуску на орбіту астронавтів Боба Бенкена і Дугласа Херлі на кораблі Crew Dragon, ракети Falcon 9 приземлилася на борту платформи і повернулися в порт на мисі Канаверал", – наголошується в повідомленні.

Ракета Falcon 30 травня доставила корабель Crew Dragon з двома астронавтами на орбіту Землі і успішно через 10 хвилин після цього вона приземлилася на платформу SpaceX в Атлантичному океані. Вперше астронавтів на Міжнародну космічну станцію доставила приватна компанія.

Читайте також: SpaceX з космонавтами відправила на МКС іграшкового динозавра, у якого була важлива місія

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 126
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 35109
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2346979
Загрузка...
Новини