Перший політ вертольота NASA на Марсі: як це було

Вертоліт Ingenuity, який прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance, здійснив свій перший політ в атмосфері червоної планети! Дивіться фото і відео.

"Ingenuity" здійснив свій перший політ – це перший політ повітряного судна з двигуном на іншій планеті!", – написали у твіттері NASA.

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У NASA вже назвали цей момент історичним, адже вперше судно здійснило контрольований, керований політ на планеті за межами Землі. Команда вже отримує відеодані після польоту.

Оскільки "perseverance" означає наполегливість, а "ingenuity" – винахідливість, в аерокосмічному агентстві США кажуть: "Наполегливість доставила нас на Марс, а завдяки винахідливості ми піднімаємося вище". Головним завданням Ingenuity є демонстрація технологій і випробування перших польотів на Марсі. Вертоліт вартістю 85 мільйонів доларів є зовсім невеликою конструкцію масою в 1,8 кг.

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