Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Перший політ вертольота NASA на Марсі: як це було

  • 2
Марс - фото 1
Марс / Twitter

Вертоліт Ingenuity, який прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance, здійснив свій перший політ в атмосфері червоної планети! Дивіться фото і відео.

"Ingenuity" здійснив свій перший політ – це перший політ повітряного судна з двигуном на іншій планеті!",написали у твіттері NASA.

І ще: У NASA показали на відео блакитні марсіанські піщані дюни

У NASA вже назвали цей момент історичним, адже вперше судно здійснило контрольований, керований політ на планеті за межами Землі. Команда вже отримує відеодані після польоту.

Оскільки "perseverance" означає наполегливість, а "ingenuity" – винахідливість, в аерокосмічному агентстві США кажуть: "Наполегливість доставила нас на Марс, а завдяки винахідливості ми піднімаємося вище". Головним завданням Ingenuity є демонстрація технологій і випробування перших польотів на Марсі. Вертоліт вартістю 85 мільйонів доларів є зовсім невеликою конструкцію масою в 1,8 кг.

Перший політ вертольота NASA на Марсі: як це було - фото 456369

Це цікаво: Вчений розгледів на Марсі змій і великих жуків

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини