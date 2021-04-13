У NASA показали на відео блакитні марсіанські піщані дюни

Національне управління США з аеронавтики і досліджень космосу опублікувало знімок синіх піщаних дюн на Марсі. Зображення зробив орбітальний апарат Mars Odyssey в період з грудня 2002 по листопад 2004 років.

Як пише Independent, фото зроблене на півночі Червоної планети. У цьому регіоні Марса температура повітря може знижуватися до -150 градусів Цельсія. Піщані дюни на Червоній планеті досягають розмірів американського штату Техас, тобто, близько 700 000 квадратних метрів.

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На знімку видно територію шириною тридцяти з половиною кілометрів. Також чітко видно частину планети з різними температурами – синій колір демонструє холод, помаранчевий – тепло (нагріті сонячними променями дюни).

Це – фотоколаж з різних фотографій. Їх зняв орбітальний апарат Mars Odyssey в період з грудня 2002 по листопад 2004 років за допомогою системи формування зображень з тепловим випромінюванням THEMIS. Пристрій бачить інфрачервоні відображення від поверхні Марса.

Фото, приурочене до 20-річчя Odyssey, як найживучішому марсіанському космічному кораблю в історії. Він був відправлений на орбіту в квітні 2001 року.

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