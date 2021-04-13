Вчений розгледів на Марсі змій і великих жуків

Ентомолог Вільям Ромозер з Університету Огайо припустив, що на Марсі живуть великі жуки. Про це йдеться в статті вченого.

"Серед марсіанської фауни спостерігається очевидна різноманітність, схожа на земних комах. Жителів Марса можна інтерпретувати як вельми складні організми – на це вказує наявність крил, складна структура кінцівок і так далі", – пише Ромозер.

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Вчений витратив роки на вивчення фотографій поверхні Червоної Планети, зроблених марсоходами. Він упевнений, що на багатьох з них відображені дивні структури, що підозріло нагадують комах – як живих, так і скам'янілих. Більш того, деякі з силуетів, на його думку, підозріло нагадують змій.

Нагадаємо, мінівертоліт Ingenuity, що належить національному управлінню США з аеронавтики і досліджень космосу NASA, здійснив успішну посадку на Марсі. Про це агентство повідомило у своєму Twitter.

"Приземлення вертольота MarsHelicopter підтверджено! Подорож у 293 мільйони миль, 471 мільйон кілометрів на борту NASAPersevere закінчилося останнім падінням на 10 см від живота марсохода на поверхню Марса сьогодні. Наступна віха? Пережити ніч", – йдеться в повідомленні NASA.

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