На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Перший півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
- 75
8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення 2020, у якому восьмеро учасників змагатимуться за місце у фіналі. Читайте далі та дізнайтеся, як голосувати за свого фаворита. Співаки потребують вашої підтримки!
Перший півфінал стартує 8 лютого о 19:00, а дивитися його у прямому ефірі можна на телевізійних каналах СТБ та UA:Перший. Також відбір транслюватиметься онлайн на YouTube-каналах СТБ і UA:Перший.
І ще: Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу
Підтримати свого фаворита можна голосуванням за допомогою СМС або у додатку "Телепортал". Співаки, які беруть участь у першому півфіналі виступатимуть у такому порядку:
- Гурт [О]
- Jerry Heil
- Katya Chilly
- KRUTЬ
- Go-A
- CLOUDLESS
- GIO
- Assol
Код учасника – це порядковий номер його виступу.
Після того, як всі учасники представлять свої пісні, ведучий шоу Сергій Притула оголосить про старт голосування. Для того, щоб підтримати свого фаворита, вам потрібно обрати метод, за допомогою якого ви голосуватимете:
- СМС з кодом учасника на номер 7766 (вартість одного повідомлення становить 0.94 грн з ПДВ)
- безкоштовно проголосувати у мобільному додатку "Телепортал"
Як голосувати через додаток "Телепортал"? Авторизуйтеся у програмі за допомогою однієї із соцмереж. Підтвердьте номер свого мобільного телефону. Після того, як лінії для голосування відкриють, зайдіть у розділ "Голосування" та віддайте свій голос за учасника, який вам найбільше сподобався.
Кожен глядач з одного номера телефону може віддати свій голос за кожного обраного ним учасника лише один раз.
А поки що голосуйте за свого фаворита у першому півфіналі!
До теми: Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися перший півфінал
-
18:00Гороскоп на 9 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Foxconn займеться виробництвом медичних масок замість збірки iPhone
-
17:24Тільки лікарі і світять: Слава з НеАнгелів ніжиться у джакузі з новим обранцем?
-
16:48Неймовірно круті знаменитості, яким уже за 70
-
16:23Volkswagen Passat більше не буде: його замінять на електрокар
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:00Netta – Ricki Lake: дивіться новий епатажний кліп переможниці Євробачення
-
15:45Три найкращих у світі міста для життя
-
15:21Мережу захопив дивний тренд: дівчата роблять селфі у масці і з тарілкою спагеті
-
14:54Ви все робите неправильно: науковці вразили заявою про мікрохвильові печі
-
14:23Новий Cadillac Escalade отримає величезні OLED-дисплеї LG
-
14:00Перший півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
13:44Ілон Маск розповів, коли в усьому світі з'явиться безкоштовний інтернет
-
13:13Спокуслива Даша Астаф'єва показала гаряче домашнє відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:50Стало відомо, коли Ярмоленко повернеться після травми
-
12:22Названі корисні властивості лаврового листа
-
12:00Лайфхаки для водіїв: які двигуни потрібно прогрівати в зимовий час
-
11:46Головна ознака, що ваші стосунки – це надовго
-
11:12Лідер Бумбокс вперше розповів про створення культової Вахтерам
-
10:44Мороз та хуртовини: українців попередили про погіршення погоди
-
10:18Пасажири круїзного лайнера розповіли, як живуть на карантині через коронавірус
-
09:52Колишня наречена Кличка Хейден Панеттьєрі зробила сміливу стрижку
-
09:38Сухофрукти, які добре впливають на тиск
-
09:00GO-A – Соловей: слухайте онлайн пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
17:24Тільки лікарі і світять: Слава з НеАнгелів ніжиться у джакузі з новим обранцем?
-
16:00Netta – Ricki Lake: дивіться новий епатажний кліп переможниці Євробачення
-
14:00Перший півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
12:00Лайфхаки для водіїв: які двигуни потрібно прогрівати в зимовий час
-
09:00GO-A – Соловей: слухайте онлайн пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
08:15Погода в Україні 8-9 лютого: прогноз на вихідні
- 07 лютого
-
21:31Несподівано: вчені пояснили, чому людина може брехати
-
19:01Українські моделі: як змінилась севастопольська красуня Алла Костромічова
-
17:405 книг про справжню дружбу, які ви прочитаєте на одному подиху
-
15:515 найкращих саундтреків у кіно за 10 років
-
15:0040 синонімів до слова "завірюха", які показують багатство української мови
-
14:00Ви українець чи росіянин? Полякова поставила на місце нардепа в прямому ефірі
-
12:10ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?
-
10:15До уваги водіїв: мити чи не мити автомобільний двигун
-
07:135 ранкових звичок, які допоможуть позбутися зайвої ваги
- 06 лютого
-
22:52Скільки можна і скільки потрібно займатися сексом: поради експертів
-
20:00День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому
-
18:14Що впливає на вподобання жінки в сексі: деякі фактори вас здивують
-
16:14Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році
-
13:42Відео дня: нова курйозна бійка у Верховній Раді, що схожа на танці
-
12:25ДІЯ запрацювала: де скачати додаток і які держпослуги там уже доступні
-
11:28Літаки: KAZKA випустила кліп на саундтрек до фільму "Побачення у Вегасі"
-
10:20Як побороти страх перед візитом до стоматолога: корисні поради від Супрун
-
07:14Погода в Україні 6 лютого: у яких областях очікується снігопад
- 05 лютого
-
21:10Сашко Положинський йде з гурту Тартак: відеозвернення співака