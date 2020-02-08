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Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Перший півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!

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8 лютого – Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення - фото 1
8 лютого – Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення

8 лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення 2020, у якому восьмеро учасників змагатимуться за місце у фіналі. Читайте далі та дізнайтеся, як голосувати за свого фаворита. Співаки потребують вашої підтримки!

Перший півфінал стартує 8 лютого о 19:00, а дивитися його у прямому ефірі можна на телевізійних каналах СТБ та UA:Перший. Також відбір транслюватиметься онлайн на YouTube-каналах СТБ і UA:Перший.

І ще: Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу

Підтримати свого фаворита можна голосуванням за допомогою СМС або у додатку "Телепортал". Співаки, які беруть участь у першому півфіналі виступатимуть у такому порядку:

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. Go-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Код учасника – це порядковий номер його виступу.

Після того, як всі учасники представлять свої пісні, ведучий шоу Сергій Притула оголосить про старт голосування. Для того, щоб підтримати свого фаворита, вам потрібно обрати метод, за допомогою якого ви голосуватимете:

  • СМС з кодом учасника на номер 7766 (вартість одного повідомлення становить 0.94 грн з ПДВ)
  • безкоштовно проголосувати у мобільному додатку "Телепортал"

Як голосувати через додаток "Телепортал"? Авторизуйтеся у програмі за допомогою однієї із соцмереж. Підтвердьте номер свого мобільного телефону. Після того, як лінії для голосування відкриють, зайдіть у розділ "Голосування" та віддайте свій голос за учасника, який вам найбільше сподобався.

Кожен глядач з одного номера телефону може віддати свій голос за кожного обраного ним учасника лише один раз.

А поки що голосуйте за свого фаворита у першому півфіналі!

До теми: Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися перший півфінал

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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