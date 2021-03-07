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Перший допис у Twitter виставили на продаж

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Продають перший допис у Twitter - фото 1
Продають перший допис у Twitter / habr

Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі виставив на аукціон перше повідомлення, яке було опубліковане на платформі сервісу. Дані про 15-річний лот представлені на сайті онлайн-аукціону Valuables.

Зазначено, що перший пост був зроблений 21 березня 2006 року та належить самому Дорсі. "Просто налаштовую свій Twitter", – написав тоді засновник мережі.

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Так, за добу після початку торгів ціна лота збільшилася до двох мільйонів доларів. Основна боротьба за право придбати його йде між гендиректором компанії Bridge Oracle Хаканом Еставі і китайським бізнесменом, засновником криптовалюти Tron Джастіном Саном, ставка якого поки не перекрита.

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Джерело: v.cent
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