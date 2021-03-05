Ваш пароль – л*йно: у Швеції плакати закликають задуматися про кібербезпеку

На вулицях Швеції з'явилися провокаційні плакати шведською та англійською мовами. Вони закликають громадян задуматися про цифрову безпеку. Реклама також опублікована у газетах і журналах країни.

Плакати розроблені креативним агентством Akestam Holst для шведської організації SSF, що займається питаннями цифрової безпеки. Як наголошується на сайті агентства, в креативі використовувалися слова, які найчастіше у своїх паролях використовують шведи. Серед них виявилися слова shit, fucking, dick і інші.

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Приклади рекламних слоганів:

"Член недостатньо сильний";

"Ваш пароль – лайно";

"Не довіряй мамі свої секрети";

"123456 причин змінити пароль";

"Трах – це небезпечно".

Swedish agency @Akestam_Holst created this anti-cybercrime outdoor campaign for SSF based on a (translated) list of the country's most popular passwords. pic.twitter.com/ePhGkRDVwN — David Griner (@griner) March 3, 2021

Список найпопулярніших паролів у країні склав інтернет-фонд Швеції. За інформацією Ads of the World, "член" посідає 24-у сходинку в рейтингу, "лайно" – 16-у, а "мама" – 11-у. У ТОП-5 найпопулярніших паролів також входять поєднання 123456 і 12345, fuck, qwerty і 666666.

Упізнали свій пароль? Якщо так, то гайда міняти його на щось складніше, щоб зловмисникам було складніше отримати ваші персональні дані.

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