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Instagram випадково забрав у користувачів лайки: перші деталі
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Соцмережа Instagram помилково позбавила багатьох користувачів лайків, хоча така функції лише тестується у деяких країнах.
Платформа Instagram ще у 2019 заявила про те, що проводить тестування функції з приховання кількості лайків під дописами. Однак більшість користувачів не помічали змін з вподобаннями аж до сьогодні. Виявилось, що соцмережа випадково позбавила їх позначки у кількість вподобань.
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"Сьогодні ми ненавмисно додали більше людей у тестування функції. Ми виправляємо цю помилку і відновлюємо кількість лайків для всіх якнайшвидше", – розповіли представники соцмережі.
Якщо ж ви досі не можете побачити, скільки людей оцінили ваші фото, то достатньо просто оновити сторінку або перезавантажити додаток.
Нагадаємо, нещодавно Instagram збільшив ліміт учасників спільних прямих ефірів з двох до чотирьох. Функція, що отримала назву Live Rooms, стала аналогом "кімнат" для спілкування в голосовій мережі Clubhouse, хоча там одночасно можуть виступати понад десять користувачів.
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