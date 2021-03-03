Instagram випадково забрав у користувачів лайки: перші деталі

Соцмережа Instagram помилково позбавила багатьох користувачів лайків, хоча така функції лише тестується у деяких країнах.

Платформа Instagram ще у 2019 заявила про те, що проводить тестування функції з приховання кількості лайків під дописами. Однак більшість користувачів не помічали змін з вподобаннями аж до сьогодні. Виявилось, що соцмережа випадково позбавила їх позначки у кількість вподобань.

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"Сьогодні ми ненавмисно додали більше людей у тестування функції. Ми виправляємо цю помилку і відновлюємо кількість лайків для всіх якнайшвидше", – розповіли представники соцмережі.

Якщо ж ви досі не можете побачити, скільки людей оцінили ваші фото, то достатньо просто оновити сторінку або перезавантажити додаток.

This issue has now been fixed. Pull down to refresh your feed and your likes should restore - thanks for your patience! — Instagram Comms (@InstagramComms) March 3, 2021

Нагадаємо, нещодавно Instagram збільшив ліміт учасників спільних прямих ефірів з двох до чотирьох. Функція, що отримала назву Live Rooms, стала аналогом "кімнат" для спілкування в голосовій мережі Clubhouse, хоча там одночасно можуть виступати понад десять користувачів.

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