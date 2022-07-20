Перші леді України та США прийшли на зустріч у взутті в кольорах українського прапора

Олена Зеленська зустрілася у США з Джо та Джилл Байден. Образи перших леді символічно доповнювали один одного. Дивіться ниже фото та переконайтеся самі.

Так, Олена Зеленська одягнула на зустріч з американським президентом Джо Байденом та його дружиною Джилл Байден блакитні туфлі. При цьому перша леді США прийшла в жовтому взутті. Таким чином туфлі утворили разом кольори українського прапора. Знімками Зеленська поділилася в Instagram.

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Крім цього, на офіційну зустріч перша леді України одягла кремовий костюм-двійку, що складався з подовженого піджака та спідниці зі щільної тканини. Олена Зеленська накрутила легкі локони та зробила макіяж з акцентом на очі, а яскравою деталлю стали замшеві шпильки блакитного кольору.

У взутті дуже схожої моделі з'явилася і Джилл Байден, яка також не випадково підібрала одяг, у якому зустрілася з дружиною президента Володимира Зеленського. На першій леді США була подовжена чорна сукня з ромашками, в якій вона нещодавно зустрічалася з українськими біженцями в Європі.

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