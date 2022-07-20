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Ален Делон читатиме вірші Тараса Шевченка у рамках спеціального проєкту

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Ален Делон читатиме вірші Тараса Шевченка у рамках спеціального проєкту - фото 1

Відомий французькій актор Ален Делон прочитає вірші Тараса Шевченка у знак солідарності з Україною. Читайте далі та дізнайтеся, як це відбуватиметься!

Журналістська команда "Cyril Viguier" працює над запуском проєкту солідарності з Україною. Про це повідомляє Посольство України у Франції на офіційній сторінці у соцмережах.

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Ален Делон – знакова для Франції особистість. Він і актор, і продюсер, і сценарист, і режисер. Він згодився читати вірші Шевченка, чим виказав потужний жест солідарності з Україною!

Посольство України подякувало Алену Делону й запросили актора у Centre Culturel d'Ukraine en France (Культурний центр України у Франції).

"Тішимося, що стали свідками цього історичного запису у Парижі. Незабаром широкий загал у Франції та далеко за її межами побачить результати цієї франко-української культурної колаборації", – зазначають працівники посольства.

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