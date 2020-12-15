Перші ластівки: Залежні – 1, 2 серія: дивитись онлайн прем'єру 2 сезону серіалу

У понеділок, 14 грудня відбулася прем'єра серіалу "Перші ластівки. Залежні" – другого сезону популярного українського шоу про проблеми підлітків. На екрани уже вийшли 1 та 2 серії абсолютно нової історії з новими персонажами. Дивіться онлайн перші епізоди телесеріалу та читайте опис сюжету!

Перші ластівки. Залежні – продовження нашумілого українського детективного серіалу. Історія розповідає про розділення студентів на класи: одні вихідці з елітного суспільства, а інші – прості смертні, яким розкіш золотої молоді недоступна. Події відбуваються у великому місті в наші дні, в одному з елітних університетів. Як уживуться багаті та бідні в одній будівлі і чи уживуться вони взагалі?

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Перші ластівки. Залежні – 1 серія

Нова викладачка та трагічна смерть

Герої молодіжного трилера вчаться на факультеті журналістики. Навчання цікавить їх не так сильно, як алкоголь, наркотики та випадкові зв’язки. Але чи варто в усьому звинувачувати "Друга"? Що зміниться в житті студентів, коли у них з’явиться нова викладачка Кіра Зотова, яка в минулому отримала важку психологічну травму? І що буде, якщо хтось із них виявиться затягнутим в цю страшну гру? Дізнайся просто зараз.

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки Залежні" 1 серія від 14-12-2020

Перші ластівки. Залежні – 2 серія

Кіра починає власне розслідування

Здавалося б, нічого не віщувало біди, але для 11-класників звичайної міської школи цей день став трагедією: одного з учнів знайшли мертвим. Слідча Ольга Макарова намагається з'ясувати, чи покінчив підліток з життям самогубством, або його навмисно зіштовхнули з даху багатоповерхівки. Вона починає розслідування, яке розкриє безліч таємниць учнів і їхніх батьків.

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки Залежні" 1 серія від 14-12-2020

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