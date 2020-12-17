Перші ластівки: Залежні – 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал 2 сезону серіалу

У четвер, 17 грудня показали нові епізоди серіалу "Перші ластівки. Залежні" – другого сезону популярного українського шоу про проблеми підлітків. На екрани уже вийшли 7 та 8 серії абсолютно нової історії з новими персонажами. Дивіться онлайн перші епізоди телесеріалу та читайте опис сюжету!

Перші ластівки. Залежні – продовження нашумілого українського детективного серіалу. Історія розповідає про розділення студентів на класи: одні вихідці з елітного суспільства, а інші – прості смертні, яким розкіш золотої молоді недоступна. Події відбуваються у великому місті в наші дні, в одному з елітних університетів. Як уживуться багаті та бідні в одній будівлі й чи уживуться вони взагалі?

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Перші ластівки. Залежні – 7 серія

Ким насправді був Кожух?

У 7 серії глядачі нарешті дізнаються, ким же був Іван. Кожух залишив довгий лист для Кіри, а вона розповіла студентам, де його знайти. У рукописі-оповіді Івана знайшлися відповіді на усі запитання: як бабуся усе вирішувала за нього, що їй довелося зробити задля внука, щоб оплатити його навчання, а також як сам Ваня заробляв собі на життя. У цьому епізоді нам покажуть знайомство Каріни та Вані, а також розкажуть, на що він був готовий піти задля неї! А ще студентам доведеться знайти Карину та врятувати її у передостанньому епізоді Перші ластівки. Залежні!

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки Залежні" 7 серія від 17-12-2020

Перші ластівки. Залежні – 8 серія

Хто був справжнім вбивцею?

Головним героям вдалося вижити, але яким чином? Фінальна серія Перших ластівок. Залежні вражає своїм перебігом подій. Кіра змогла допомогти студентам, навіть перебуваючи у реабілітаційному центрі. Цей епізод розповість нам, чому саме викладачка обрала для розслідування Єву, Влада, Льошу й Альбіну. Також вона проллє світло на те, що приховувала Карина та чому Ваня поводився дивно.

Ми дізнаємося усю правду про Івана. Наташа з ТЮГу зателефонує Владу й розповість йому дещо несподіване про хлопчика, якого всі вважали жертвою. Наркотики були не єдиним гріхом на душі Івана. Що ж він зробив і хто міг побажати йому смерті? Відповіді на ці питання дізнайтеся у фіналі Перших ластівок. Залежні!

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки Залежні" 8 серія від 17-12-2020

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