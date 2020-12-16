Перші ластівки: Залежні – 5, 6 серія: дивитись онлайн прем'єру 2 сезону серіалу

У середу, 16 грудня показали нові епізоди серіалу "Перші ластівки. Залежні" – другого сезону популярного українського шоу про проблеми підлітків. На екрани уже вийшли 5 та 6 серії абсолютно нової історії з новими персонажами. Дивіться онлайн перші епізоди телесеріалу та читайте опис сюжету!

Перші ластівки. Залежні – продовження нашумілого українського детективного серіалу. Історія розповідає про розділення студентів на класи: одні вихідці з елітного суспільства, а інші – прості смертні, яким розкіш золотої молоді недоступна. Події відбуваються у великому місті в наші дні, в одному з елітних університетів. Як уживуться багаті та бідні в одній будівлі й чи уживуться вони взагалі?

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Перші ластівки. Залежні – 5 серія

Альбіна отримала доставку з сюрпризом!

У новому епізоді студенти продовжують розслідувати справу про вбивство однокурсника під керівництвом Кіри. Вони починають розуміти, що вплуталися у дуже непросту гру. Ба більше – кожен з учасників розслідування намагається розібратися з особистими проблемами. Карина дізналася про те, що вона вагітна. Мама Єви – про те, що її донька намагалася продати свою цноту. На Льоші, як і раніше, "висить" грошовий борг.

Альбіна та Влад продовжують своє розслідування потайки від Кіри. Для цього вони поїхали до школи, де навчався Ваня. Виявилося, що парубок не надто добре вчився. А ще він чомусь змінив аж 8 навчальних закладів. Що ж стало причиною того, що він ніде не міг прижитися? А ще Альбіна часто отримує посилки для оглядів. Утім, цього разу вона отримала такий "сюрприз", що після нього можна не вижити. Дізнайся, що ж такого їй прислали, у новому епізоді Перших ластівок. Залежні!

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки Залежні" 5 серія від 16-12-2020

Перші ластівки. Залежні – 6 серія

Темне минуле Кіри

У цьому епізоді глядачам вдасться дізнатися більше про минуле Кіри. Назар вирішив шантажувати Зотову її минулим. Він дізнався про студентку Ларису, котра померла з вини Кіри. Що сталося та чи можна Кіру звинувачувати у тому, що трапилося? І чи зможуть їй повірити Єва та Каріна після того, що почують на власні вуха?

Ця серія проливає світло на усю правду про сім'ю Альбіни. Отримана інформація розбиває серце дівчині. А ще королеву соцмереж хвилює питання: хто ж "злив" інформацію про її пікантний спосіб заробітку у мережу? Дівчина боїться, що хтось таки бажає їй смерті. Але хто та навіщо полює на блогерку?

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки Залежні" 6 серія від 16-12-2020

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