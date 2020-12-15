Перші ластівки: Залежні – 3, 4 серія: дивитись онлайн прем'єру 2 сезону серіалу

У вівторок, 15 грудня показали нові епізоди серіалу "Перші ластівки. Залежні" – другого сезону популярного українського шоу про проблеми підлітків. На екрани уже вийшли 3 та 4 серії абсолютно нової історії з новими персонажами. Дивіться онлайн перші епізоди телесеріалу та читайте опис сюжету!

Перші ластівки. Залежні – продовження нашумілого українського детективного серіалу. Історія розповідає про розділення студентів на класи: одні вихідці з елітного суспільства, а інші – прості смертні, яким розкіш золотої молоді недоступна. Події відбуваються у великому місті в наші дні, в одному з елітних університетів. Як уживуться багаті та бідні в одній будівлі й чи уживуться вони взагалі?

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Перші ластівки. Залежні – 3 серія

Два розслідування

У 3 серії Перших ластівок. Залежні паралельно проводяться 2 розслідування. Одне з них ініціювала нова викладачка факультету журналістики Кіра Зотова. Другим же займається Назар. Він прагне дізнатися більше про таємничу жінку, котра більше не хоче з ним зустрічатися. Хлопець має надії, що Кіра дозволить йому працювати над справою Івана Кожуха разом з іншими студентами, проте викладачку абсолютно не вразила його робота.

Натомість у помічники вона собі вибрала Єву, Влада, Альбіну та Льошу. Чому саме їх, адже Влад узагалі нічого не написав у своїй роботі? І чому вона не хоче допускати до справи Каріну, котра прагне дізнатися, хто позбавив життя її хлопця? Оце ми дізнаємося у новому епізоді серіалу.

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки Залежні" 3 серія від 15-12-2020

Перші ластівки. Залежні – 4 серія

Альбіну і Влада відсторонили від справи

У новому епізоді Альбіна та Влад розмовляли з поліцейським. Її розлютило це, тож вона відсторонила студентів від розслідування справи про смерть Івана Кожуха. Альбіна та Влад не надто засмутилися, вирішивши самостійно докопатися до суті. Вони поїхали до пансіонату, аби поговорити з бабусею Вані. Чи багато вона знає про свого внука? І чому сусідка бабусі переконана, що Іван перебував у таємному товаристві?

Але на цьому перипетії не закінчуються. За дорученням Кіри Льоша відправився до редакції, де працював Ваня. Де звичайний студент брав гроші на дорогий одяг? Невже йому так багато платили за написання рецензій? На ці та інші питання проллють світло у новому епізоді серіалу!

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки Залежні" 4 серія від 15-12-2020

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