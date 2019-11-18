Перші ластівки: відгуки глядачів про новий український серіал

На Новому каналі стартує серіал "Перші ластівки", який має всі шанси стати новим хітом телебачення. Українські зірки та користувачі мережі вже подивились першу серію. Дізнайтесь їхню думку про молодіжний трилер!

Серіал "Перші ластівки" розкриває больові точки нашого життя, розповідаючи про реалії підлітків і їхні стосунки з дорослими. У молодіжному трилері йдеться про підліткову депресію, схильність до суїциду, самотність, а також про ЛГБТ, булінг в школі та проблеми батьків-дітей.

Це цікаво: Дивитись онлайн 1 серію Перших ластівок

Глядачів стрічки шокує реалістичність та проблематика порушених проблем.

"Такий серіал актуальний уже кілька років. Нарешті він знятий і буде показаний публіці. Це мало статись давно, але водночас – цього могло й не статись, адже там порушені теми, про які не прийнято говорити публічно... Це теми, які відкривають очі на неуважність та безвідповідальність дорослих. Я точно знаю, що я побачу там не тільки себе, а й багато картин зі свого дитинства", – ділиться враженнями ведуча Маша Єфросиніна.

Дивитись онлайн трейлер серіалу Перші ластівки:

"Тема булінгу була актуальною завжди, тож я рада, що її почали висвітлювати. У мене теж була ситуація, яка дала зрозуміти, що таке булінг. Дівчинка-старшокласниця, яка мене практично не знала, вирішила, що це нормально – взяти мене, п'ятикласницю, за чучерипки, спустити сходами і вдарити об стіну. Я знаю, що це таке і наскільки воно відбивається в майбутньому. У мене було це одноразово, а є діти, які страждають від цього постійно", – зазначила зіркова співачка та блогерка Jerry Heil.

Я шокована через те, настільки сильно все знято. Я настільки пишаюсь зараз нашим, українським... У мене справді пробігали мурашки від деяких сцен і моментів. Я дуже рада, що в нас виходить таке кіно, яке дозволить задуматись і батькам, і дітям, – додала блогерка Таня Пренткович.

Блогер та кінооглядач Тайлер Андерсон з Geek Journal теж у захваті від серіалу.

"Це той випадок, коли зрадофільства не буде. Мої очікування від серіалу були дуже високими і я боявся, що це зіграє злий жарт зі мною. Але, якщо перебороти перші 15-20 хвилин першої серії, то далі починається суцільна шикарність. Особливо радує сценарій та гра акторів", – резюмує Тайлер.

Глядачі залишають захоплені відгуки у коментарях під першою серією "Перших ластівок" на YouTube.

"Це найкраще, що знімали в Україні. Рівень – американського серіалу. Дуже достойно!" – пише глядачка Наталія Стрілець.

"На моменті "чи нам всім поздихати, щоб ви нас помітили" – прям мурашки по шкірі пішли", – доповнює morozova.

Я не вірила, поки сама не подивилася, – але це крутий серіал. Невже дожили, що наші знімають ось так? – пише Тетяна Польова.

"Як же подобається слухати молодіжний сленг, а не завчені правильні слова, які звучать дуже штучно", – додає Marta Zherebuh.

"Так вдало підібраний акторський склад, сцени не затягнуті, сюжет динамічний. Мова красива, діалог не тупі. Неочікувано якісний продукт!" – наголошує daisy bell.

Цей серіал обов'язково потрібно дивитися батькам. Після першої серії в мене аж мурашки по шкірі. Ми хочемо бачити своїх дітей ідеальними, без вад і помилок, ми даємо їм гроші, а не увагу, – робить висновки Tanj Povh.

Актори Перших ластівок

"Всю серію проревіла... Жорстко вийшло, але правдиво. Дивитимусь далі", – не стримує емоцій ReservoirThing.

"Єдиний український проєкт, який справді зачепив", "Нетфлікс, бійся, у тебе новий конкурент", – коротко підсумовують глядачі.

Звісно, є й ті, кому стрічка не надто сподобалась.

"Трохи запізніла тема Синього кита, але все одно круто", – вважає Zlata Zubkova.

Дуже поганий настрій після серіалу, дуже напружена обстановка, – зазначає Dar iiia.

"Фільм дійсно цікавий, але після перегляду почуваюсь пригніченою, мене переповнюють негативні почуття", – погоджується Asýä_ kłěr.

"Я звичайно поважаю думку інших, але все ж, може, треба робити життєрадісний контент, а не дічь, яка буде тільки підштовхувати людей до цієї самої дічі. Бажаю розвитку українському кінематографу", – додає GREEN Animations.

А ви вже бачили 1 серію трилера? Діліться своїми враженнями у коментарях!

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