Перші ластівки: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу

Серіал "Перші ластівки" має всі шанси стати хітом телебачення в Україні. Дізнайтесь, коли Новий канал покаже нову стрічку, скільки серій вийде та який сюжет побачать глядачі.

Саме дорослі мають безпосередній вплив на те, якою виросте і ким стане дитина. Цей серіал і для підлітків, і для їх батьків. Незалежно від соціального статусу, з дітьми стаються жахливі події, адже проблеми можуть виникнути у будь-кого. Батькам і вчителям варто звернути на це увагу.

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"Перші ластівки" допоможуть батькам розпізнати перші ознаки депресії у дитини та звернути увагу на проблеми. Це серіал про те, як підлітки у важких ситуаціях опиняються сам на сам без підтримки.

Дата виходу серіалу "Перші ластівки"

Коли: 19 листопада (вівторок) о 22:00

(вівторок) о Де: Новий канал

Кількість серій : 8

: Жанр: молодіжний трилер

Графік серій серіалу "Перші ластівки"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 50 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на Новому каналі з понеділка по четвер.

Перша серія: 19 листопада (вівторок)

Друга серія: 20 листопада (середа)

Третя серія: 21 листопада (четвер)

Четверта серія: 25 листопада (понеділок)

П'ята серія: 26 листопада (вівторок)

Шоста серія: 27 листопада (середа)

Сьома серія: 28 листопада (четвер)

Восьма серія: 2 грудня (понеділок)

Сюжет серіалу "Перші ластівки"

Цей проєкт заснований на проблемах сучасних підлітків: фатальна дружба в мережі, історія боротьби з життям. У серіалі "Перші ластівки" глядачі побачать небезпеки, яким щодня піддаються підлітків у всьому світі. Здебільшого батьки не підозрюють, наскільки страшна загроза нависає над їхньою родиною.

У центрі сюжету старшокласники Катя, Федя, Лєра, Поліна, Нікіта, Макс. У кожного з героїв своя історія, свої проблеми, своє минуле. Проте їх всіх об'єднує одна таємниця. Як потім виявляється, не тільки їх. Страх, секрети, перше кохання та історії, які шокують батьків.

"Це не про наших дітей…" – подумає більшість. Можливо, а можливо, ви просто не хочете помічати "перші ластівки".

Події серіалу стартують 1 вересня. Для 11-класників звичайної міської школи цей день став трагедією, адже учня їх школи знайшли мертвим. Слідчий Ольга Макарова намагається з'ясувати, чи покінчив підліток життя самогубством, чи його навмисно зіштовхнули з даху багатоповерхівки. Вона починає розслідування, яке розкриє безліч таємниць учнів та їх батьків.

"Перші ластівки" не настільки похмурі, як може здатися. Попри складну тему, в серіалі багато гумору та рефлексії.

Акторський склад серіалу "Перші ластівки"

Зйомки відбувалися у Києві та області протягом 3 місяців. Шкільні сцени знімали під час літніх канікул. Кастинги на участь у серіалі тривали понад пів року. Команда не потребувала іменитих акторів. Навіть навпаки – героїв для головних ролей знайшли в акторських ВНЗ. Це молоді та талановиті актори, які стануть відкриттям для глядачів:

Максим Самчик

Поліна Носихіна

Саша Рудинський

Таїсія Щурук

Олег Гоцуляк

Максим Девізоров

Також серед акторів глядачі впізнають вже відомих акторів:

Вікторія Литвиненко

Олеся Жураковська

Даша Трегубова

Сергій Кияшко

Костя Жовтневий

Офіційний трейлер серіалу "Перші ластівки"

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