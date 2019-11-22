Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу

Український серіал "Перші ластівки" завершився! Фінальні 7 і 8 серія молодіжного трилера вийшли на Новому каналі 22 листопада. Дивіться онлайн драматичну розв'язку та читайте опис сюжету.

Серіал "Перші ластівки" показує життя сучасних підлітків без жодних прикрас. Уже в школі діти стикаються із недитячими проблемами, які самотужки побороти їм надто складно. Без підтримки та розуміння дорослих школярі наважуються на радикальні кроки, ризикуючи своїм життям. Депресія, самотність, булінг, суїцидальні думки – це перші ластівки того, що підліток потребує допомоги. Якщо ж батьки цього не помічають, дітей може спіткати доля героїв серіалу.

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Здавалось, що старшокласники Лєра, Федя, Поля, Нік, Макс і Катя – звичайні підлітки, але в кожного за плечима свій тягар. Когось вдома чекають батьки-алкоголіки, хтось потребує уваги близьких, комусь потрібні гроші для порятунку рідної сестри, а хтось не може зізнатись найближчим людям, що є представником ЛГБТ. Акторська гра та потужний сюжет вражають настільки, що багато глядачів не можуть повірити, що це – справді вітчизняне кіно. Дізнайтесь, як завершилась історія "ластівок"!

Перші ластівки 7 серія

Що сталось. "Ластівки" швидко забули про помсту однокласників, привели себе в порядок і поїхали на Кільцеву трасу, адже десь там ледь дихала Лєра Фаркаш! Катя, побачивши понівечену машину, не витримує і розповідає слідчій Ользі Макаровій про посмертні послання Поліни.

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки" 7 серія від 22-11-2019

Катя розповідає дорослим про Друга

Ден продовжив випробовувати Федю! На уроці фізкультури хлопець жорстоко штовхнув Катю на підлогу, а Макаров заступився за неї та надавав по пиці кривднику. Однак побитий Ден не зміг пробачити цей вчинок і привселюдно розказав таємницю колишнього друга.

Федя і Денис

Тим часом слідчі з'ясовують, що Фаркаш пов'язана з ДРУГОМ, однак підлітки відмовляються вірити в причетність Лєри до самогубства Поліни Дудки. Правду вдається розкопати в даркнеті. Та ДРУГ дізнається про "зраду" своїх "ластівок" та готовий мстити їм.

Лєра при смерті

Перші ластівки 8 серія. ФІНАЛ

Опис сюжету. Старшокласники готуються до випускного, а тим часом ДРУГ готує своїм "ластівкам" фінальний сюрприз.

Лігвище Друга

Лєра розповідає усе, що їй відомо про загадкового маніпулятора, після чого Ольга Макарова поспішає до школи зі зброєю

Дивитися онлайн серіал "Перші ластівки" 8 серія від 22-11-2019

Нік Маслоу

Врешті-решт стає відомо, ХТО ДРУГ!

Усі актори серіалу

*Відзначимо, що серії стануть доступні для перегляду онлайн на сайтах Телепортал та Ютуб тільки в суботу, 23 листопада. До цієї дати ви не зможете подивитись їх у мережі.

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