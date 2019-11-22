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Перші ластівки Чорна п'ятниця

Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу

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Головні актори серіалу - фото 1
Головні актори серіалу

Український серіал "Перші ластівки" завершився! Фінальні 7 і 8 серія молодіжного трилера вийшли на Новому каналі 22 листопада. Дивіться онлайн драматичну розв'язку та читайте опис сюжету.

Серіал "Перші ластівки" показує життя сучасних підлітків без жодних прикрас. Уже в школі діти стикаються із недитячими проблемами, які самотужки побороти їм надто складно. Без підтримки та розуміння дорослих школярі наважуються на радикальні кроки, ризикуючи своїм життям. Депресія, самотність, булінг, суїцидальні думки – це перші ластівки того, що підліток потребує допомоги. Якщо ж батьки цього не помічають, дітей може спіткати доля героїв серіалу.

Тут більше: Дивитись онлайн 5 і 6 серії Перших ластівок

Здавалось, що старшокласники Лєра, Федя, Поля, Нік, Макс і Катя – звичайні підлітки, але в кожного за плечима свій тягар. Когось вдома чекають батьки-алкоголіки, хтось потребує уваги близьких, комусь потрібні гроші для порятунку рідної сестри, а хтось не може зізнатись найближчим людям, що є представником ЛГБТ. Акторська гра та потужний сюжет вражають настільки, що багато глядачів не можуть повірити, що це – справді вітчизняне кіно. Дізнайтесь, як завершилась історія "ластівок"!

Перші ластівки 7 серія

Що сталось. "Ластівки" швидко забули про помсту однокласників, привели себе в порядок і поїхали на Кільцеву трасу, адже десь там ледь дихала Лєра Фаркаш! Катя, побачивши понівечену машину, не витримує і розповідає слідчій Ользі Макаровій про посмертні послання Поліни.

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки" 7 серія від 22-11-2019

Катя розповідає дорослим про Друга - фото 369704
Катя розповідає дорослим про Друга

Ден продовжив випробовувати Федю! На уроці фізкультури хлопець жорстоко штовхнув Катю на підлогу, а Макаров заступився за неї та надавав по пиці кривднику. Однак побитий Ден не зміг пробачити цей вчинок і привселюдно розказав таємницю колишнього друга.

Федя і Денис - фото 369706
Федя і Денис

Тим часом слідчі з'ясовують, що Фаркаш пов'язана з ДРУГОМ, однак підлітки відмовляються вірити в причетність Лєри до самогубства Поліни Дудки. Правду вдається розкопати в даркнеті. Та ДРУГ дізнається про "зраду" своїх "ластівок" та готовий мстити їм.

Лєра при смерті - фото 369711
Лєра при смерті

Перші ластівки 8 серія. ФІНАЛ

Опис сюжету. Старшокласники готуються до випускного, а тим часом ДРУГ готує своїм "ластівкам" фінальний сюрприз.

Лігвище Друга - фото 369707
Лігвище Друга

Лєра розповідає усе, що їй відомо про загадкового маніпулятора, після чого Ольга Макарова поспішає до школи зі зброєю

Дивитися онлайн серіал "Перші ластівки" 8 серія від 22-11-2019

Нік Маслоу - фото 369703
Нік Маслоу

Врешті-решт стає відомо, ХТО ДРУГ!

Усі актори серіалу - фото 369708
Усі актори серіалу

*Відзначимо, що серії стануть доступні для перегляду онлайн на сайтах Телепортал та Ютуб тільки в суботу, 23 листопада. До цієї дати ви не зможете подивитись їх у мережі.

Вам сподобається: Музика серіалу Перші ластівки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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