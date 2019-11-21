На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Перші ластівки 5, 6 серія: дивитись онлайн кульмінацію серіалу
-
- 6
Серіал "Перші ластівки" уже на фінішній прямій! Передостанні 5 і 6 серія молодіжного трилера вийшли на Новому каналі 21 листопада. Дивіться онлайн драматичну кульмінацію та читайте опис сюжету!
"Перші ластівки" розкривають життя підлітків, які стикаються із недитячими проблемами. Самотність, депресія, схильність до суїциду, булінг у школі, непорозуміння з рідними та вчителями... Головні героїв серіалу – зовсім різні, адже серед них є і мажори, і діти із бідних сімей, і представники ЛГБТ. Та є те, що їх об'єднує, – однакові переживання.
Тут більше: Дивитись онлайн 3 і 4 серії Перших ластівок
Українців вразив потужний сюжет та відмінна акторська гра. Глядачі не можуть повірити, що це – справді вітчизняне кіно. Ми подивились "Перші ластівки" і повністю підтримуємо схвальні відгуки. Дізнайтесь і ви, як розвивається історія Каті, Феді, Лєри, Микити та Макса у нових епізодах!
5 серія "Перших ластівок"
Що сталось. Пристрасті вирують і ДРУГ знаходить нових жертв не лише серед підлітків, а й дорослих. Під його приціл потрапила мама Поліни. Лариса Дудка в розпачі: вона знає, що її дочка була вагітна, і звинувачує в цьому Ніка, адже саме він вніс дівчину в "Золотий секс-фонд школи".
Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки" 5 серія від 21-11-2019
11-Б відвернувся від пранкера, але йому важливо, щоб в його невинність повірила тільки одна людина – Лєра. Дівчині найважче було сприйняти те, що її нове кохання так жорстоко вчинив з бідолашною Поліною. Олії у вогонь добряче підлив Макс, який розповів дівчині про їхнє парі. Мовляв, хто швидше розведе Фаркаш на секс, той отримає 500 гривень. Щоб з'ясувати, хто має рацію, а хто нахабно бреше, Ольга Макарова попросила Нікіту здати генетичний матеріал на експертизу.
6 серія "Перших ластівок"
Опис сюжету. Похорон Поліни Дудки перетворився на скандал! Через відео в Instagram на сторінці Полі Федю, Катю та Ніка негайно відвезли до відділку поліції. Та "ластівки" бояться розповідати правду про ДРУГА навіть заради того, аби врятувати себе від несправедливого покарання.
Дивитися онлайн серіал "Перші ластівки" 6 серія від 21-11-2019
Поки Ольга Макарова допитувала трьох однокласників, у школі не вщухали пристрасті. 11-Б замислив провчити буцімто вбивць Поліни Дудки та придумав жорстоку помсту. А тим часом невідомий заманив Лєру Фаркаш до спортзалу та залишив послання, яке допомогло зрозуміти причину смерті Поліни.
*Відзначимо, що серії стануть доступні для перегляду онлайн на сайтах Телепортал та Ютуб тільки в суботу, 23 листопада. До цієї дати ви не зможете подивитись їх у мережі.
Вам сподобається: Музика серіалу Перші ластівки
-
21:55Перші ластівки 5, 6 серія: дивитись онлайн кульмінацію серіалу
-
21:42Учені назвали ягоду, яка має бути у раціоні кожного чоловіка
-
21:1422 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Я нічого не хочу: Трамп став зіркою мережі через свої нотатки
-
20:24Hyundai показала кросовер майбутнього
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:51Найдовший у світі авіапереліт може більше не повторитись: причина
-
19:22Ніби Photoshop: як виглядав найвищий чоловік минулого століття
-
18:51Смачно та корисно: лікарі назвали найкращий зимовий чай
-
18:27Експерти назвали найпопулярніший сучасний літак
-
18:05Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день
-
17:44Кури та ділись враженнями: у США шукають дегустатора коноплі
-
17:35Водило в безвісти життя: кіт повернувся додому після 5 років подорожей
-
17:107 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:49Ford Mach-E може позбутися слова Mustang у назві, і ось чому
-
16:23Xiaomi представила доступний смарт-браслет Mi Band 3i
-
15:53Чи корисно їсти локшину швидкого приготування
-
15:22Маленький Йода став зіркою мережі: меми, які зроблять ваш день
-
14:46Зафіксовано найсильніший в історії сигнал з космосу: це неймовірно
-
14:32ВІП Тернопіль – Весіллє: продовження блокбастеру Синя смужка
-
14:14Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
14:05Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона
-
13:40Названі найстильніші люди року: фото переможців
-
13:29Олег Винник – Безумная Любовь: слухайте новий запальний хіт артиста
-
21:42Учені назвали ягоду, яка має бути у раціоні кожного чоловіка
-
19:22Ніби Photoshop: як виглядав найвищий чоловік минулого століття
-
17:107 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
-
14:14Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
14:05Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона
-
10:27День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:45Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка
-
07:23Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз по містах
- 20 листопада
-
22:506 порад, які зроблять секс на одну ніч найкращим для вас обох
-
18:15Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото
-
16:21Українські зірки і спортсмени записали потужне відео до Дня гідності та свободи 2019
-
14:37Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Актуальний лайфхак для водіїв: що робити, якщо замерз замок
-
07:24Погода в Україні 20 листопада: похолодання та штормовий вітер
- 19 листопада
-
20:105 звичок, яких варто позбутися до 30 років
-
17:20Історія України за 5 хвилин: ТНМК випустив крутий кліп, який мають побачити всі українці!
-
16:30Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом
-
14:15Музика серіалу Перші ластівки: слухати онлайн усі саундтреки і пісні
-
12:24Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
-
10:28Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:15Погода в Україні 19 листопада: водіям варто бути обачними
- 18 листопада
-
21:557 поширених помилок під час захищеного сексу
-
20:00Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою!
-
18:35В МВС нагадали, кому треба замінити свої водійські права до кінця 2019-го
-
17:04Перші ластівки: відгуки глядачів про новий український серіал