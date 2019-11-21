Перші ластівки 5, 6 серія: дивитись онлайн кульмінацію серіалу

Серіал "Перші ластівки" уже на фінішній прямій! Передостанні 5 і 6 серія молодіжного трилера вийшли на Новому каналі 21 листопада. Дивіться онлайн драматичну кульмінацію та читайте опис сюжету!

"Перші ластівки" розкривають життя підлітків, які стикаються із недитячими проблемами. Самотність, депресія, схильність до суїциду, булінг у школі, непорозуміння з рідними та вчителями... Головні героїв серіалу – зовсім різні, адже серед них є і мажори, і діти із бідних сімей, і представники ЛГБТ. Та є те, що їх об'єднує, – однакові переживання.

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Українців вразив потужний сюжет та відмінна акторська гра. Глядачі не можуть повірити, що це – справді вітчизняне кіно. Ми подивились "Перші ластівки" і повністю підтримуємо схвальні відгуки. Дізнайтесь і ви, як розвивається історія Каті, Феді, Лєри, Микити та Макса у нових епізодах!

5 серія "Перших ластівок"

Що сталось. Пристрасті вирують і ДРУГ знаходить нових жертв не лише серед підлітків, а й дорослих. Під його приціл потрапила мама Поліни. Лариса Дудка в розпачі: вона знає, що її дочка була вагітна, і звинувачує в цьому Ніка, адже саме він вніс дівчину в "Золотий секс-фонд школи".

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки" 5 серія від 21-11-2019

11-Б відвернувся від пранкера, але йому важливо, щоб в його невинність повірила тільки одна людина – Лєра. Дівчині найважче було сприйняти те, що її нове кохання так жорстоко вчинив з бідолашною Поліною. Олії у вогонь добряче підлив Макс, який розповів дівчині про їхнє парі. Мовляв, хто швидше розведе Фаркаш на секс, той отримає 500 гривень. Щоб з'ясувати, хто має рацію, а хто нахабно бреше, Ольга Макарова попросила Нікіту здати генетичний матеріал на експертизу.

Нік з Деном

6 серія "Перших ластівок"

Опис сюжету. Похорон Поліни Дудки перетворився на скандал! Через відео в Instagram на сторінці Полі Федю, Катю та Ніка негайно відвезли до відділку поліції. Та "ластівки" бояться розповідати правду про ДРУГА навіть заради того, аби врятувати себе від несправедливого покарання.

Дивитися онлайн серіал "Перші ластівки" 6 серія від 21-11-2019

Поки Ольга Макарова допитувала трьох однокласників, у школі не вщухали пристрасті. 11-Б замислив провчити буцімто вбивць Поліни Дудки та придумав жорстоку помсту. А тим часом невідомий заманив Лєру Фаркаш до спортзалу та залишив послання, яке допомогло зрозуміти причину смерті Поліни.

Поліна і Федя

*Відзначимо, що серії стануть доступні для перегляду онлайн на сайтах Телепортал та Ютуб тільки в суботу, 23 листопада. До цієї дати ви не зможете подивитись їх у мережі.

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