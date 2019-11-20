Перші ластівки 3, 4 серія: дивитись онлайн новий захопливий серіал

Український серіал "Перші ластівки" став справжнім хітом телебачення. 3 і 4 серія молодіжного трилера вийшли на Новому каналі 20 листопада. Дивіться онлайн продовження телеісторії та читайте опис сюжету!

"Перші ластівки" показують життя сучасних підлітків, які переживають самотність та депресію, непорозуміння з рідними та вчителями, булінг у школі та навіть схильність до суїциду... Серед головних героїв є як "мажори", так і діти з неблагополучних сімей та представники ЛГБТ, але незалежно від статусу всі вони стикаються з однаковими проблемами.

Тут більше: Дивитись онлайн 2 серію Перших ластівок

Глядачів вразив потужний сюжет та переконлива акторська гра. Багато хто не може повірити, що це – українське кіно. Ми подивились "Перші ластівки" та цілком підтримуємо схвальні відгуки. Дізнайтесь і ви, як розвивається історія Каті, Феді, Лєри, Микити та Макса в свіжих епізодах!

3 серія "Перших ластівок"

Сюжет. У школі епатажний Нік, мажорка Лєра, красунчик Федя та непоказна Катя продовжують грати роль безтурботних підлітків, але щоразу, повертаючись додому, потрапляють в особисте пекло. У кожного зі старшокласників у сім’ї відбуваються свої драми: батьки безкомпромісно вимагають визначних успіхів, щоб діти перевершили їхні власні здобутки, хтось взагалі сирота, а інші – живуть із "предками"-алкоголіками.

Перші ластівки

Та об'єднує їх всіх спільна таємниця. ДРУГ шантажем змусив Федю, Катю та Ніка продовжувати смертельну гру! Він наказав привести на дах тієї зловіщої багатоповерхівки шкільну красуню та мажорку Лєру Фаркаш. Якщо вони цього не зроблять, то відео смерті Поліни Дудки потрапить до рук поліції. Ніби нічого серйозного, але на цьому відео ДРУГ підлаштував усе так, ніби це однокласники змусили Полю стрибнути з даху. Чи наважаться "ластівки" затягнути Лєру до небезпечної гри?

Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки" 3 серія від 20-11-2019

Лєра під загрозою

Тим часом Ольга Макарова намагалася бодай щось дізнатися про особисте життя Поліни. Та це виявилося набагато складніше, ніж вона собі уявляла. Усі файли в ноутбуці пов’язані тільки з навчанням, а сторінки в соцмережах неочікувано зникли. Ба більше, на гуртках, які відвідувала покійна, нею захоплюються та хвалять. Але є дещо, що змусило Макарову серйозно замислитися.

4 серія "Перших ластівок"

Опис сюжету. Історія трьох однокласників розділилося на "до" та "після. ДРУГ все-таки змусив Федю та Ніка привести Лєру Фаркаш на дах смертельної багатоповерхівки, і хлопці погодилися це зробити! Микита - за гроші, а Федя задля того, аби зберегти найбільшу таємницю свого життя. Та в підсумку Лєра офіційно вступила до клубу "ластівок".

Загнані в кут підлітки вирішують покласти край небезпечній грі й самотужки знайти загадкового "найкращого" ДРУГА. Вони впевнені, звернутися за допомогою дорослих – не варіант, адже їм не повірять і звинуватять у вбивстві когось із "ластівок"…

Дивитися онлайн серіал "Перші ластівки" 4 серія від 20-11-2019

Щоб відволіктись від похмурих думок, Лєра вирішила влаштувати гучне свято для Каті Щасливої, якій виповнилося 17 років. Старшокласники гадають, що вечірка з гучною музикою, коктейлями й веселощами допоможе розважатись, але день народження Каті перетворюється на ризиковану гру...

Катя з братом

*Зазначимо, що серії стануть доступні для перегляду на Телепорталі та Ютубі лише в суботу, 23 листопада. До цієї дати ви не зможете подивитись їх у мережі.

Слухайте також: Музика серіалу Перші ластівки