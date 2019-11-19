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Перші ластівки 2 серія: дивитись онлайн новий український серіал
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Серіал "Перші ластівки" отримав захоплені відгуки вже після прем'єри. 1 і 2 серія молодіжного трилера вийшли на Новому каналі 19 листопада. Дивіться онлайн напружені епізоди та читайте опис сюжету!
"Перші ластівки" розкривають реальне життя сучасних підлітків. Самотність, депресія, булінг у школі, схильність до суїциду... Серед головних героїв є як нібито щасливчики, так і школярі з вадами, діти з неблагополучних сімей та представники ЛГБТ, але незалежно від статусу всі вони стикаються з однаковими проблемами.
Тут більше: Дивитись онлайн 1 серію Перших ластівок
Прем'єрна серія молодіжного трилера вийшла на YouTube ще тиждень тому та зібрала сотні захоплених коментарів. Глядачі вражені потужним сюжетом та відмінною акторською грою. Багато хто не вірить, що це – українське кіно. Схвальні відгуки про 1 серію підтримуємо і ми, і 2 епізод теж не розчарував!
Старшокласники Катя, Федя, Лєра, Поліна, Микита, Макс ... У кожного своя історія, свої проблеми, своє минуле, але всіх їх об'єднує один секрет. І, як виявилося, об'єднує не тільки їх. Страх, таємниці, перше кохання та історії, які шокують батьків. У новому епізоді ми дізнались ще більше деталей драматичної історії школярів!
Дивитись онлайн серіал "Перші ластівки" 2 серія від 19-11-2019
Що сталось у 2 серії "Перших ластівок"
Ольгу Макарову посеред ночі розбудив дзвінок мобільного. Телефоном повідомили: на вулиці Фройда, 111 оперативники знайшли тіло молодої дівчини! Причина смерті очевидна – загибла викинулася з багатоповерхівки. Схоже, фатальний випадок пов’язаний із двома попередніми...
Слідча швидко приїхала на місце трагедії та не повірила своїм очам: на асфальті в калюжі крові лежала однокласниця її сина та його колишнє кохання Поліна Дудка! Що ж змусило Полю покінчити життя самогубством? У неї ж було все, про що мріє кожен підліток: щаслива сім’я, друзі та наполеонівські плани на акторське майбутнє.
Жінка, яка живе в сусідньому будинку, першою помітила тіло дівчинки. Нічого дивного вона не побачила, окрім підозрілої людини в капюшоні, що відразу після падіння Полі підійшла до трупу. Ольга рішуче налаштована з'ясувати, хто ця загадкова особа та чи змусила вона дівчинку стрибнути з висоти.
Тим часом у школі ніхто й не здогадувався, що сталося вночі. Наприклад, Лєра мстить Ніку за його витівку з гарячим секс-топом кицьок. Ображена дівчина вирішила застосувати зброю Маслова проти нього ж самого та вивісила в шкільному холі фото його чоловічої гордості з промовистим коментарем "Золотий гей-фонд школи". Однак Лєрі не вдалося вивести із себе хлопця, бо його думки були зайняті серйознішими проблемами…
Нікіті, Каті та Феді довелося відкрити один одному секрети, які вони довгий час ретельно приховували від усього світу. Катя показує Ніку ластівок, вирізаних ножем на нозі, чим остаточно виводить із себе пранкера, і він вимагає від друзів зізнатися у всьому поліції. Однак у Ніка є і своя таємниця… Дізнайтесь, хто відправив класу знімки мертвої Поліни та яке наступне завдання Нік, Катя і Федя отримають від Друга! Спойлер: школярі змушені знову повернутися на дах...
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