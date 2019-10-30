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Найкращі нові серіали 2019, які варто переглянути у листопаді
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Найкрутіші прем'єри серіалів листопада 2019 сподобаються фанатам детективів, фентезі та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у листопаді!
Ранкове шоу (16+)
Оригінальна назва: The Morning Show
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Мімі Ледер, Девід Френкел, Лінн Шелтон
У головних ролях: Різ Візерспун, Дженніфер Еністон, Стів Карелл, Гугу Ембата-Ро
Тривалість: 42 хв.
Дата: з 2 листопада
Сюжет серіалу розгортається навколо світу "ранкових новин і життя людей, які допомагають Америці прокидатися щоранку". В центрі подій улюблена ведуча новин, її колега, якого звільнили через доволі серйозні звинувачення та репортерку, яка от-от посуне ранкову ведучу за популярністю.
Ранкове шоу, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Заради усього людства (16+)
Оригінальна назва: For All Mankind
Жанр: фантастика
Країна: США
Режисер: Міра Менон
У головних ролях: Нік Торен, Олівія Трухільо, Кріс Агос, Артуро Дель Пуерто, Спенсер Гаррет
Тривалість: - хв.
Дата: з 2 листопада
Серіал розповідає про можливе майбутнє, яке б настало, якби космічні перегони між СРСР та США ніколи не завершувались.
Заради усього людства, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Бачити (16+)
Оригінальна назва: See
Жанр: фантастика, драма
Країна: США
Режисер: Френсіс Лоуренс
У головних ролях: Джейсон Момоа, Елфрі Вудард, Крістіан Камарго, Хера Хільмар
Тривалість: - хв.
Дата: з 2 листопада
Сюжет серіалу розповідає про майбутнє, яке далеке від технологічного, а все тому, що всі люди позбулись зору. Їм довелось заново вчитись виживати та взаємодіяти один з одним, не маючи цього важливого чуття. І все б нічого, однак раптово народжуються близнюки, які здатні бачити. Тепер сталий порядок вже не повернеться, адже ці діти здатні реально змінити дійсність. Тому не дивно, що на них оголошують полювання ті, кому традиційний стан справ підходить.
Бачити, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Темні матерії
Оригінальна назва: His Dark Materials
Жанр: фентезі
Країна: США, Великобританія
Режисер: Том Хупер
У головних ролях: Джеймс МакЕвой, Рут Вілсон, Дафні Кін, Лін-Мануель Міранда
Тривалість: - хв.
Дата: з 4 листопада
Сюжет "Темної матерії" розповідає про дівчину обраницю Ліру, яка має вплинути на створення нового світу. Вона спокійно живе під суворим наглядом дядька лорда Азріеля. Однак раптом дівчинка знайомиться з таємничою місіс Колтер, що призводить до непередбачуваної мандрівки до Лондона та на інший кінець світу. Попереду чимало друзів та ворогів, а також пригод, у які важко повірити.
Темні матерії, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Мандалорець
Оригінальна назва: The Mandalorian (16+)
Жанр: фентезі
Країна: США
Режисер: Джон Фавро
У головних ролях: Педро Паскаль, Джина Карано, Нік Нолті, Карл Везерс, Джанкарло Еспозіто, Емілі Суоллоу
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 12 листопада
Всесвіт Зоряних війн отримав ще один серій. Сюжет новинки розповідає про події у проміжку між падінням Імперії та появою Першого ордена. Ключовим героєм є мандалорець, який заробляє на життя тим, що працює найманцем. Він намагається вижити там, де Нова республіка зі своїми законами не діє.
Мандалорець, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Харлі Квін
Оригінальна назва: Harley Quinn
Жанр: фентезі, пригоди, бойовик, кримінал, комедія
Країна: США
Режисер: Джастін Халперн
У головних ролях: Кейлі Куоко, Джеймс Волк, Алан Тьюдік, Ванда Сайкс
Тривалість: - хв.
Дата: з 30 листопада
Колишня подруга Джокера вирішує, що сама може переплюнути екс-бойфренда і нічим не гірша за нього. Вона збирається показати, хто у Готемі головний, тому спробує підкорити найсерйозніших злочинців міста. Звісно ж, не сама, адже допомагатиме їй інша шалено небезпечна краля Отруйний плющ. І навіть Бетмен не залишиться осторонь.
Харлі Квін, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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