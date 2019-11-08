На твоєму боці 2 сезон: коли вийде продовження популярного серіалу

1 сезон серіалу "На твоєму боці" завершився. 7 листопада 2019 нам показали фінальні серії захопливої драми, тож шанувальники стрічки в очікуванні продовження телеісторії. Дізнайтеся, коли буде 2 сезон!

"На твоєму боці" є адаптацією популярного турецького серіалу "Ціна пристрасті". Прем'єра стрічки в Україні відбулась 21 жовтня і впродовж 24 серій глядачі із завмиранням серця спостерігали за перипетіями в долі головних героїв. 1 сезон завершився на тривожній ноті, тож розв'язку серіалу ми дізнаємось лише в продовженні.

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За сюжетом серіалу, успішна лікарка-нейрохірург Анастасія Стрілецька (акторка Дана Абизова) випадково стає "небезпечним свідком" умисного вбивства. Одного разу Настя виїжджає на ДТП, у якій нібито постраждав один з клієнтів лікарні. Та замість місця аварії "швидка" привозить їх на склади фармацевтичної фабрики, де жінка й потрапляє у біду. Щоб залишитися живою, Настя змушена виконати прохання бандитів і повністю змінитися.

Максим і Настя

Та, як-то кажуть, немає лиха без добра. У небезпечних перипетіях лікарка зустрічає своє кохання – Максима (актор Сергій Калантай). Заради любові бандит теж готовий змінюватись, але минуле так просто не відпускає його. "У центрі серіалу "На твоєму боці" – величезний сімейний клан і кілька сімей проти нього, за нього чи поперек. Але найцікавіше – зміни. Тут кардинально змінюються персонажі, а особливо головний герой, і все це відбувається під впливом лірики кохання", – пояснює один з режисерів картини Андрій Черних.

Максим попав у в'язницю

Коли вийде продовження "На твоєму боці" (2 сезон)

Здавалося б, головні герої нарешті стали щасливими. Однак їхнє одруження затьмарює новий несподіваний поворот: Максим заради порятунку дитини Микити і Галі знову скоїв злочин. Настя, дізнавшись про це, хоче розірвати з ним стосунки та подати на розлучення. Та коли їй стають відомі всі подробиці – вона прибігає попрощатись із коханим, якого везуть у тюрму. Чи будуть герої знову разом – ми дізнаємось у другому сезоні, який теж складатиметься із 24 серій.

За словами авторів серіалу, українська версія картини "На твоєму боці" була адаптована в середині літа 2019. Всього за три місяці творча група підготувала до ефіру усі 24 серії. Натомість зйомки продовження драми тривають і досі, тож 2 сезон серіалу вийде не раніше, ніж навесні 2020 року. Точна дата виходу серій стане відома пізніше – ми обов'язково вам її повідомимо.

Настя

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