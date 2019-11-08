На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
На твоєму боці 2 сезон: коли вийде продовження популярного серіалу
-
- 120
1 сезон серіалу "На твоєму боці" завершився. 7 листопада 2019 нам показали фінальні серії захопливої драми, тож шанувальники стрічки в очікуванні продовження телеісторії. Дізнайтеся, коли буде 2 сезон!
"На твоєму боці" є адаптацією популярного турецького серіалу "Ціна пристрасті". Прем'єра стрічки в Україні відбулась 21 жовтня і впродовж 24 серій глядачі із завмиранням серця спостерігали за перипетіями в долі головних героїв. 1 сезон завершився на тривожній ноті, тож розв'язку серіалу ми дізнаємось лише в продовженні.
Це цікаво: Дивитись фінальні 23 і 24 серії "На твоєму боці"
За сюжетом серіалу, успішна лікарка-нейрохірург Анастасія Стрілецька (акторка Дана Абизова) випадково стає "небезпечним свідком" умисного вбивства. Одного разу Настя виїжджає на ДТП, у якій нібито постраждав один з клієнтів лікарні. Та замість місця аварії "швидка" привозить їх на склади фармацевтичної фабрики, де жінка й потрапляє у біду. Щоб залишитися живою, Настя змушена виконати прохання бандитів і повністю змінитися.
Та, як-то кажуть, немає лиха без добра. У небезпечних перипетіях лікарка зустрічає своє кохання – Максима (актор Сергій Калантай). Заради любові бандит теж готовий змінюватись, але минуле так просто не відпускає його. "У центрі серіалу "На твоєму боці" – величезний сімейний клан і кілька сімей проти нього, за нього чи поперек. Але найцікавіше – зміни. Тут кардинально змінюються персонажі, а особливо головний герой, і все це відбувається під впливом лірики кохання", – пояснює один з режисерів картини Андрій Черних.
Коли вийде продовження "На твоєму боці" (2 сезон)
Здавалося б, головні герої нарешті стали щасливими. Однак їхнє одруження затьмарює новий несподіваний поворот: Максим заради порятунку дитини Микити і Галі знову скоїв злочин. Настя, дізнавшись про це, хоче розірвати з ним стосунки та подати на розлучення. Та коли їй стають відомі всі подробиці – вона прибігає попрощатись із коханим, якого везуть у тюрму. Чи будуть герої знову разом – ми дізнаємось у другому сезоні, який теж складатиметься із 24 серій.
За словами авторів серіалу, українська версія картини "На твоєму боці" була адаптована в середині літа 2019. Всього за три місяці творча група підготувала до ефіру усі 24 серії. Натомість зйомки продовження драми тривають і досі, тож 2 сезон серіалу вийде не раніше, ніж навесні 2020 року. Точна дата виходу серій стане відома пізніше – ми обов'язково вам її повідомимо.
Це цікаво: Дата виходу нового захопливого серіалу "Перші ластівки"
-
14:00ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
-
13:57Вагітна Ешлі Грем випадково розсекретила стать майбутньої дитини: відео
-
13:13Американець створив реактивну копію бетмобіля: відео
-
12:57Крилаті вислови і цитати про українську мову, які актуальні досі
-
12:42В Японії продали найдорожчого сніжного краба у світі: названа ціна
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:15Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
11:50На твоєму боці 2 сезон: коли вийде продовження популярного серіалу
-
11:39Названо найкращі кліпи останнього десятиліття
-
11:20Радіодиктант національної єдності 2019: опублікований текст
-
10:50Чоловік потрапив на камери відеонагляду, підслуховуючи секс гостей готелю: епічне відео
-
10:33Маша Єфросиніна вразила шанувальників вишуканим прозорим нарядом
-
10:15Найпопулярніші вірші українських поетів, які знають у всьому світі
-
09:49Rolls-Royce випустив розкішну версію кросовера для багатіїв
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:23YouTube оновив дизайн головної сторінки: що змінилося
-
08:52"Самочка в леопарді": журналістка Яніна Соколова розбурхала мережу екстремальним декольте
-
08:25Телеканал Прямий інсценував захоплення студії спецпризначенцями у прямому ефірі: відео
-
07:57Настя Каменських вразила ефектним образом в облягаючій спідниці і шкірі
-
07:33Aston Martin представив свій перший супербайк
-
07:17Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах
-
07:00День ангела Дмитра 2019: значення імені та характер його власників
- 07 листопада
-
23:55На твоєму боці 23, 24 серія: дивитись онлайн фінал серіалу 2019
-
21:52Зеленський записав нове відео за кермом Tesla: складно бути президентом
-
21:25Хто став найстильнішим чоловіком України: фото переможця
-
14:00ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
-
12:15Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Найпопулярніші вірші українських поетів, які знають у всьому світі
-
07:17Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах
- 07 листопада
-
21:52Зеленський записав нове відео за кермом Tesla: складно бути президентом
-
19:20КОПЕНГАГЕН ▶ ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЄ
-
17:00Шевченко і селфі: 5 книг для тих, хто хоче робити круті фото
-
15:10ТЕСТ: Вгадай з якої країни цей сувенір!
-
12:30Прем'єра фільму Додому: відгуки про українського претендента на Оскар
-
10:15Поради для водіїв: як правильно зберігати шини та диски
-
07:15Погода 7 листопада в Україні: похолодання та дощі
-
00:18Динамо Загреб – Шахтар: відео голів і огляд шаленого матчу Ліги чемпіонів
- 06 листопада
-
21:15ДИНАМО ЗАГРЕБ – ШАХТАР ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
19:30Правила паркування на спуску і під гірку: на якій передачі краще залишати авто
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася польська спокусниця Аня Рубік (18+)
-
14:30ТЕСТ: Вгадай станцію київського метро за картинкою
-
11:59У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж
-
10:22Уляна Супрун розповіла про чоловічі хвороби: що варто знати
-
07:58До уваги власників авто: як приховати подряпини та сколи на машині
- 05 листопада
-
20:53Скорсезе пояснив, чому не любить фільми Marvel
-
17:49Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео
-
16:07Антирейтинг жовтня: які депутати прогуляли найбільше засідань Ради
-
14:00У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро
-
12:4920 розбитих авто: дивіться круту рекламу PlayStation 4, яку зняли в Києві
-
10:00Корисні поради для водіїв: як позбутися від запаху в салоні