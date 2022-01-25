Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження

Сьогодні, 25 січня, Володимир Зеленський відзначає свій день народження – йому виповнилося 44 роки. Дружина президента зворушила мережу теплими словами з нагоди свята.

Так, Олена Зеленська ніжно привітала коханого з його святом. Вона побажала Володимиру Зеленському берегти себе, щоб здійснити усе задумане. Про це перша леді України написала в Instagram, опублікувавши чорно-біле фото глави держави.

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"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене. Тому що ти завжди так на мене дивишся. Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!" – написала Зеленська.

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