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Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото

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кліпи з Тіною Кароль - фото 1
кліпи з Тіною Кароль

25 січня відома українська співачка Тіна Кароль святкує день народження: їй виповнюється 37 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати кліп з Тіною Кароль за одним кадром.

Українські слухачі завжди з нетерпінням чекають на нові музичні роботи Тіни Кароль. Діва української сцени стає лише популярнішою із кожним новим кліпом. Звичайно, у Тіни Кароль є надзвичайно популярні відео, за якими її знають мільйони глядачів, проте вона зняла понад 45 кліпів на свої пісні, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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