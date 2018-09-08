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Перша допомога: як правильно надати і що робити
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8 вересня – Світовий день надання першої допомоги. У МОЗ розповіли, що робити у критичних ситуаціях і як правильно надати першу допомогу до приїзду медиків.
На офіційній сторінці Міністерстві охорони здоров'я у соцмережі Facebook розповіли, як правильно надавати першу допомогу.
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"Професійно першу допомогу надають медики. Водночас, вміння кожного з нас надати необхідну допомогу до приїзду швидкої може зіграти вирішальну роль у критичній ситуації. Статистика свідчить, що допомога, надана протягом перших 4 хвилин, збільшує шанси на порятунок на 30%", – наголошують у МОЗ.
Основні принципи першої допомоги:
- Доцільність та правильність. Якщо не впевнені, що робите правильно, то краще не робіть. Ключова мета першої допомоги - не завдати більшої шкоди тому, хто травмувався.
- Спокій, продуманість та рішучість.
- Швидкість.
Що робити при першій допомозі:
- Огляньте місце події та впевніться у тому, що надання допомоги буде безпечним для і вас, і для потерпілого, і для людей навколо.
- Оцініть стан постраждалого (свідомість, дихання, пульс)
- У разі необхідності викличте бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також інші екстрені служби (поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо)
- Оцініть наявність критичних кровотеч та зупиніть їх
- Забезпечте прохідність дихальних шляхів
- Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та критичної кровотечі або ви вже її ліквідували – розпочніть серцево-легеневу реанімацію
- Переведіть постраждалого у стабільне положення (на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні), окрім випадків з підозрою на травми хребта та кісток тазу, а також якщо серцево-легенева реанімація була вдалою
- Не залишайте постраждалого та контролюйте стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб.
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