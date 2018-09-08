Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Перша допомога: як правильно надати і що робити

  • 24
Перша допомога: як правильно надати і що робити - фото 1
Перша допомога: як правильно надати і що робити

8 вересня – Світовий день надання першої допомоги. У МОЗ розповіли, що робити у критичних ситуаціях і як правильно надати першу допомогу до приїзду медиків.

На офіційній сторінці Міністерстві охорони здоров'я у соцмережі Facebook розповіли, як правильно надавати першу допомогу.

І ще: Як не застудитися восени: дієві поради

"Професійно першу допомогу надають медики. Водночас, вміння кожного з нас надати необхідну допомогу до приїзду швидкої може зіграти вирішальну роль у критичній ситуації. Статистика свідчить, що допомога, надана протягом перших 4 хвилин, збільшує шанси на порятунок на 30%", – наголошують у МОЗ.

Основні принципи першої допомоги:

  • Доцільність та правильність. Якщо не впевнені, що робите правильно, то краще не робіть. Ключова мета першої допомоги - не завдати більшої шкоди тому, хто травмувався.
  • Спокій, продуманість та рішучість.
  • Швидкість.
Що робити при першій допомозі - фото 274834
Що робити при першій допомозі

Що робити при першій допомозі:

  1. Огляньте місце події та впевніться у тому, що надання допомоги буде безпечним для і вас, і для потерпілого, і для людей навколо.
  2. Оцініть стан постраждалого (свідомість, дихання, пульс)
  3. У разі необхідності викличте бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також інші екстрені служби (поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо)
  4. Оцініть наявність критичних кровотеч та зупиніть їх
  5. Забезпечте прохідність дихальних шляхів
  6. Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та критичної кровотечі або ви вже її ліквідували – розпочніть серцево-легеневу реанімацію
  7. Переведіть постраждалого у стабільне положення (на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні), окрім випадків з підозрою на травми хребта та кісток тазу, а також якщо серцево-легенева реанімація була вдалою
  8. Не залишайте постраждалого та контролюйте стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб.

Читайте також: Чи корисне для здоров'я вегетаріанство

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як правильно варити гречку: прості поради
  • 15:22, 07 вересня
  • 242
Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня
  • 12:00, 07 вересня
  • 205
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
  • 15:00, 31 серпня
  • 4963
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я