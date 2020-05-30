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Перрі Мейсон: трейлер детективного серіалу від Роберта Дауні-молодшого

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Трейлер серіалу Перрі Мейсон 2020 - фото 1
Трейлер серіалу Перрі Мейсон 2020 / Vertigo

У мережі з'явився трейлер нового серіалу Перрі Мейсон (Perry Mason), який базується на однойменних детективних романах. Одним із продюсерів став знаменитий Роберт Дауні-молодший. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Телеканал HBO показав промо до нового міні-серіалу Перрі Мейсон (Perry Mason) за мотивами серії романів письменника Ерлі Гарднера. Дата виходу запланована вже на 21 червня. Всього сезон отримає 8 епізодів.

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Сюжет розповідає про адвоката Перрі Мейсона, який намагається вести справу викрадення та гибелі дитини у Лос-Анджелесі 1930-х. Водночас йому доводиться стикатись з особистими проблемами: від розлучення з дружиною і до спогадів про Першу світові війну.

У головних ролях: Меттью Різ, Тетяна Габріела Маслані та інші. А місце шоураннерів зайняли Ролін Джонс (Підпільна Імперія) та Рон Фіцджеральд (Світ Дикого Заходу).

Перрі Мейсон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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