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Періс Хілтон розірвала заручини зі своїм нареченим

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Періс Хілтон - фото 1
Періс Хілтон / stylecaster

Голлівудська актриса і співачка Періс Хілтон розірвала заручини зі своїм нареченим Крісом Зілком.

Хілтон зустрічалася з 32-річним актором протягом двох років. Однак з часом їхні почуття один до одного стали згасати, і Періс вирішила розірвати заручини. Цю ситуацію світська левиця поки не прокоментувала.

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Періс Хілтон і Кріс Зілка - фото 289958
Періс Хілтон і Кріс Зілка

Хілтон отримала пропозицію руки і серця від свого коханого на початку 2018 року, коли відпочивала в Аспені, Колорадо. Зілка подарував своїй дівчині каблучку вартістю у 2 мільйони доларів. Торжество мало відбутися у жовтні, але Періс перенесла його на весну 2019 року.

Нагадаємо, що Хілтон раніше вже була заручена: у 2005 році пропозицію їй зробив Періс Латсіс. Однак їхнє одруження так і не відбулася, тому що закохані вирішили розлучитися.

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Джерело: harpersbazaar
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