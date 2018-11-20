Періс Хілтон розірвала заручини зі своїм нареченим

Голлівудська актриса і співачка Періс Хілтон розірвала заручини зі своїм нареченим Крісом Зілком.

Хілтон зустрічалася з 32-річним актором протягом двох років. Однак з часом їхні почуття один до одного стали згасати, і Періс вирішила розірвати заручини. Цю ситуацію світська левиця поки не прокоментувала.

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Періс Хілтон і Кріс Зілка

Хілтон отримала пропозицію руки і серця від свого коханого на початку 2018 року, коли відпочивала в Аспені, Колорадо. Зілка подарував своїй дівчині каблучку вартістю у 2 мільйони доларів. Торжество мало відбутися у жовтні, але Періс перенесла його на весну 2019 року.

Нагадаємо, що Хілтон раніше вже була заручена: у 2005 році пропозицію їй зробив Періс Латсіс. Однак їхнє одруження так і не відбулася, тому що закохані вирішили розлучитися.

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