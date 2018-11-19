Українська дівчина Бонда похвалилася розкішним тілом у купальнику

Актриса Ольга Куриленко показала фігуру в бікіні.

Голлівудська актриса і модель українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Бонда у фільмі 2008 року "Квант милосердя", показала струнку фігуру в купальнику.

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39-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий знімок, на якому позує, лежачи на білосніжному пляжному ліжку-шезлонгу у відвертому монокіні, демонструючи сексуальні форми. "Так виглядає моя усмішка, коли я розумію, що настала субота", – підписала кадр зірка. "Прекрасна, як завжди", "Сексуальна, дуже гаряча", "Оля, ти найкраща", "Ось це фігура!", – пишуть у коментарях.

Українська дівчина Бонда похвалилася розкішним тілом у купальнику

Нещодавно чарівна акторка викликала справжній фурор на своєму профілі, адже поділилась кадром з відомим британським актором та режисером Террі Гілліамом. Щоправда, небагато хто звернув увагу на знаменитого коміка, адже Куриленко постала на фото з білявими локонами.

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