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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Українська дівчина Бонда похвалилася розкішним тілом у купальнику

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Куриленко показала струнку фігуру в купальнику - фото 1
Куриленко показала струнку фігуру в купальнику / ThePlaCe

Актриса Ольга Куриленко показала фігуру в бікіні.

Голлівудська актриса і модель українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Бонда у фільмі 2008 року "Квант милосердя", показала струнку фігуру в купальнику.

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39-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий знімок, на якому позує, лежачи на білосніжному пляжному ліжку-шезлонгу у відвертому монокіні, демонструючи сексуальні форми. "Так виглядає моя усмішка, коли я розумію, що настала субота", – підписала кадр зірка. "Прекрасна, як завжди", "Сексуальна, дуже гаряча", "Оля, ти найкраща", "Ось це фігура!", – пишуть у коментарях.

Українська дівчина Бонда похвалилася розкішним тілом у купальнику - фото 289898
Українська дівчина Бонда похвалилася розкішним тілом у купальнику

Нещодавно чарівна акторка викликала справжній фурор на своєму профілі, адже поділилась кадром з відомим британським актором та режисером Террі Гілліамом. Щоправда, небагато хто звернув увагу на знаменитого коміка, адже Куриленко постала на фото з білявими локонами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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