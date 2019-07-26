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Періс Хілтон купить популярний курорт на Закарпатті: фото санаторного комплексу

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Санаторний комплекс Деренівська Купіль - фото 1
Санаторний комплекс Деренівська Купіль

Періс Хілтон вирішила купити в Україні курорт. Актриса націлилася на санаторний комплекс "Деренівська Купіль", який розташований в селі Нижнє Солотвино Закарпатської області.

Голлівудська зірка купує український курорт для того, щоб провести там конкурс краси світового масштабу. Як повідомляється, команда спадкоємиці найбільшої у світі мережі готелів вже кілька тижнів веде переговори про покупку санаторію. На сьогодні обговорюють деталі угоди, яка повинна бути закрита до кінця літа.

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Деренівська Купіль - фото 343671
Деренівська Купіль

Відомо, що вперше про цей курорт голлівудська актриса дізналася навесні 2018 року, коли виступала на відкритті готелю у Львові. Саме тоді у Періс Хілтон і виникла ідея про інвестування в українську індустрію розваг.

Санаторний комплекс "Деренівська Купіль" розташований в серлі Деренівка і пропонує гостям 130 сучасних номерів в готельно-оздоровчому комплексі з аквазоною, розважальним центром і SPA-комплексом. Фішка комплексу – дендропарк з колекцією у 5 тисяч насаджень і цілюща вода.

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Джерело: ukrinform
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