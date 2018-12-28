Періс Хілотон поділилася з шанувальниками дитячими знімками

Відома світська левиця Періс Хілтон розповіла, що в дитинстві їм з сестрою купували однакові сукні на свята.

Популярна бізнес-вумен і світська левиця Періс Хілтон показала дитячі святкові фото. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото зображені Періс, її сестра і батьки. На всіх знімках дівчатка одягнені в однакові сукні. Більшість фото зроблені саме під час різдвяних і новорічних свят.

Під знімками Хілтон написала, що так вона повернулася назад за часів, коли мама прибирала дочок на свята в однакові сукні.

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