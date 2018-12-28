Маколей Калкін змінить ім'я на обране фанатами

Голлівудський актор Маколей Калкін змінить ім'я на те, що йому вибрали фанати. Про це він повідомив на вечірньому шоу у Джиммі Феллона.

Калкін заявив, що його середнє ім'я Карсон вельми невдале, тому він хоче поміняти його на інше. Серед варіантів були Шарк Уїк, ЗеМакРібІзБек, Кіран, Паблісіті Стант і Маколей Калкін.

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Я недавно дивився свій паспорт та інші документи, я побачив своє середнє ім'я – Карсон. Маколей Карсон Калкін. Погодься: дуже по-ірландськи? Ну, так ось, я вирішив трохи прикрасити своє ім'я, – заявив актор.

Більшість глядачів проголосували за варіант Маколей Калкін – 61 тисяча голосів. Друге в списку виявилося ім’я ЗеМакРібІзБек з 14,5 тисячами голосів, а Кіран набрав 13,5 тисяч голосів.

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