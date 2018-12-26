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Влад Яма показав, як виглядав у дитинстві

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Влад виклав архівну чорно-білу фотографію - фото 1
Влад виклав архівну чорно-білу фотографію / Liza.ua

Танцюрист Влад Яма здивував мережу своєю дитячою фотографією.

Відомий танцюрист Влад Яма поділився архівної фотографією. Хореограф згадав своє дитинство.

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На сторінці в Instagram Влад виклав чорно-білу фотографію, де позує зовсім маленьким, а поруч з ним з'являється його партнерка. Обидва зображені в милих костюмах з рюшами. "Я вважаю, це потужно", – коротко прокоментував фотографію Яма.

Влад Яма показав, як виглядав у дитинстві - фото 297786
Влад Яма показав, як виглядав у дитинстві

Влад Яма, який довго приховував від громадськості своє особисте життя, зворушив шанувальників милим фото. На знімку, який він розмістив в Instagram, щасливий тато ніжно обіймає малюка і при цьому радісно усміхається.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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